長榮總座吳光輝：美東碼頭罷工機率高 明年美國線合約價將更高

美東碼頭不斷傳罷工，長榮海運（2603）總經理吳光輝昨（20）日首度證實，「美東碼頭罷工可能性非常高」，全球的貨主都要提前做準備，10月如果真的罷工，衝擊不只是美東，是全球的海運物流供應鏈。對於2025年市場展望，就目前市場運價及地緣政治紛擾不斷，明年美國線的合約價有望比今年高。

長榮海運昨日舉辦法人說明會，由吳光輝主持。他表示，美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判9月30日到期，美東碼頭罷工機率非常高，勢必對於全球物流供應鏈將造成衝擊。根據外電報導，在代表逾8.5萬名碼頭工人的ILA成員最近表決授權發動罷工後，紐約／紐澤西港和其他港口最近已公布罷工緊急應變計畫。

長榮海運法說會

紅海危機持續發酵，北美與亞洲港口依然面臨船期延誤問題，以及2025年農曆新年較往年提早，預計今年第4季的貨運量將保持穩定；要返回紅海必須要等到中東地緣政治問題解決，在船舶行駛安全下才會重返，預計明年美國線的長約價格會比今年好。

吳光輝指出，據外電訊息判斷，美國總統已經表態不干預美東碼頭罷工事件，所以美東碼頭罷工機率非常高，時間長、短關係到對於物流供應鏈衝擊，可以預估，這次如果真的罷工，影響會擴及到全球市場；罷工將造成船公司成本也跟著同步攀升，客戶出貨會遇到很大的考驗，長榮海運已經開始提醒客戶，要早一點跟船公司提前商討出貨時間等。

法人關心長榮海運的獲利表現，以現在的市場運費來觀察，7月運價每TEU（20呎櫃）為1,767美元，8月每TEU為1,821美元，相較第2季每TEU約1,037至1,408美元，7、8月運價比第2季高出很多，9月雖然下跌，但長榮所屬海洋聯盟合作關係非常順暢，長約量簽的也多，價格較不受運價上下波動影響，加上整體油價沒太大變化，所以對成本影響不大，而收入是增加，所以獲利可以讓大家想像。

長榮法說會中指出，今年第2季受紅海危機影響，航運公司為保障船員安全和貨物運輸，不得不改道經南非好望角航行。