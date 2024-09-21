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張國煒：要公義 不爭長榮經營權

聯合報／ 記者朱漢崙呂俊儀／台北報導

星宇航空董事長張國煒周三委任律師提告其長兄張國華及柯麗卿、戴錦銓等四位遺囑執行人背信，昨日打破沉默，接受採訪時表示，「我不缺錢，我們缺的是公義」，並斬釘截鐵地說，自己長榮的股票都賣光了，無意回去，也不是要爭經營權，他只想經營好星宇。

他還首度對外表示將擴建機隊，年底交機後共二十六架，明年估計有三十二架，後年底合計五十架，是最大交機潮，並持續推進星宇上市計畫。

歷年八年多的長榮集團創辦人張榮發遺囑官司，八月十四日終於由最高法院定讞遺囑有效，張榮發所指明的繼承人、星宇航空董事長張國煒打破沉默，周三委任律師林文鵬提告其長兄張國華及柯麗卿、戴錦銓等四位遺囑執行人背信隔日接受少數媒體聯訪。

張國煒說，儘管國外法院沒有「特留分」要求，但他願把遺囑中，國內外全部財產都用特留分方式分配，初估張國煒和母親的特留分約占全數三分之二，其他兄弟能分得其他三分之一。他自承，「我也並非爭經營權，不能作兄弟沒關係，走到這裡了，我們就來個happy ending（快樂的結局），（兄弟）各自登山了。」但他也認為，拖延遺囑不處理就是影響下一代，「再過十代都弄不完！」

針對提告，他直言，遺囑執行一直因「繼承人之間未整合出共識」被推拖以致無法作成決議，甚至不訂下次開會的時間，還有一直不願提供財產清冊，先前他委託律師發了五、六次的存證信函，大哥張國華一直拒收，逼使他只好提告，並向法院聲請另派遺囑執行人。

巴拿馬國際和長榮海運的交易先前已由小股東出面提告，張國煒昨日也質疑有背信、內線交易問題。

長榮集團昨則回應表示，四位遺囑執行人為確保海運業務遂行，依循集團旗下巴拿馬長榮國際公司章程規定，指定張國華擔任新任Permanent President及Permanent Director，此業經巴拿馬當地主管機關依相關文件完成公司登記程序。張國華為巴拿馬長榮國際現行有效之合法代表人，依法規及公司章程行使職權，包括公平配發股利給全體股東，其中張國煒亦以股東身分完整受領股利，分毫不差。

長榮集團聲明中表示，建請張國煒先生切勿得寸進尺、為一己私利妄圖影響長榮集團之穩定經營以及轄下上市公司股價，而應盡早止息訟爭，始為正軌。

巴拿馬 張國煒 長榮集團

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