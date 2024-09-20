中油跨界 洗沐新品亮相

台灣中油公司為積極落實對環境友善的行動實踐，以「優油、減碳、潔能」等三大策略持續轉型，昨（20）日發表其研發的「水潤系列」胺基酸洗髮精、玻尿酸沐浴露，及「調理系列」海牡丹沐浴露、洗髮精，此系列商品皆獲得環保標章。

台灣中油昨日舉行洗可麗洗沐新品上市發表會，並邀請到人氣女星峮峮擔任代言人，中油表示，這系列商品皆獲得環保標章，成份天然、價格親民，彰顯台灣中油持續落實對環境友善的行動實踐。

台灣中油自2013年起，陸續推出環保洗衣精、環保洗碗精與環保浴廁清潔劑等商品，目前共計銷售近950萬瓶，近五年，每年更創造出1.5億元業績，未來洗可麗系列年度業績可望上看2億元。

台灣中油董事長李順欽表示，今年是中油78歲，面臨外在挑戰都要面臨轉型，而今天公布產品更是綠色轉型的亮麗成果，舉例像是沐浴露使用的「海牡丹」就以LNG冷海水「鑽石水」孕育的紅藻萃取出成分，是一種循環經濟的展現。

李順欽表示，台灣中油以「優油、減碳、潔能」為三大轉型策略，洗可麗環保洗劑始終謹守「環保無毒」的研發理念，不造成環境汙染、不影響生態平衡，且皆需有環保標章才得以上市銷售。

台灣中油洗沐新品皆為自己研發，其中「水潤系列」使用獨家NAG（N-乙醯葡萄糖胺）專利生產技術，曾獲國家新創獎肯定；「調理系列」以獨家專利技術萃取海木耳珍稀成份，榮獲2023台灣創新技術博覽會發明競賽金牌獎，所使用的紅藻海木耳，更是利用台灣中油永安天然氣廠潔淨冷排海水「鑽石水」養殖，創造循環經濟價值。

台灣中油表示，「洗可麗」去年榮獲「國家品牌玉山獎」之「最佳人氣品牌類」，公司堅持「與環境永續共生」的品牌理念，這也是持續要肩負的企業社會責任。