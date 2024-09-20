投資台灣事務所昨（20）日再添五家企業共同擴大投資台灣，包括根留方案的永信藥品，與中小企業方案的長寅科技、宏棋精密、連瑜鏈條、宜炅工業。其中，永信藥品將投資15億元於台中打造智慧化藥廠。

永信藥品繼2021年申請根留方案投資後，決定於台中市大甲區投資建廠，設置生產控管中心與採購智慧化設備，即時進行製程監控，確保藥品品質與安全。新廠將安裝太陽能發電設施，採用低排碳設備與積極回收用水及廢棄物，期望保護環境降低能源耗用。預計投資金額約15億元，可新增42名本國就業機會。

長寅科技（MedServ）則計劃在嘉義馬稠後產業園區興建智慧醫療製造工廠，並設立全方位醫材實驗室，進一步提升研發、測試、製造、法規輔導及銷售的綜合能力。新廠區預計取得綠建築標章，強化環保與節能功能，降低營運對環境的衝擊。預計投資1億元，創造30個本地就業機會。

宏棋精密科技為被動元件專用自動化設備製造商，因應電動車、AI等新興產業快速發展，規劃在桃園市楊梅區建設新廠擴大產能，引進智慧化設備與輔助軟體，實施數位化管理，並配備太陽能發電系統及智慧電表。