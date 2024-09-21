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企業生日快樂／中鋼構提高自製比例 降低成本

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
2018年中鋼構新廠祈福動土。 （聯合報系資料庫）
2018年中鋼構新廠祈福動土。 （聯合報系資料庫）

中鋼構（2013）董事長陳瑞騰、總經理黃源章指出，接單滿載現象會持續至2025年第3季，未來接單繼續採穩健、審慎原則，鞏固中鋼集團品牌形象及提升自身品質，提供優質服務滿足國內外高科技廠、大型開發案及品牌客戶等需求，同時提高自製比例，降低成本創造利潤。以下是專訪紀要：

問：近期鋼鐵結構市況及發展趨勢？

答：國內鋼結構市場自2019年政府推動台商回台投資方案，以及國內經濟景況好轉，增添企業擴廠和住商辦等建設意願，目前鋼結構需求延續過去三年的態勢仍處高檔，接單處滿載的盛況。

由於全球高科技產業供應鏈對台灣廠商的需求持續增加，加上國內電商物流業不斷成長，相關企業在北部及南部皆有投資興建新廠計劃，成為市場新動能。

依目前規劃中新的大型都更案及商辦開發案進程觀察，鋼結構的需求能見度應該可到2026年。價格方面，隨全球經濟穩定發展，維持鋼市繼續朝正向發展。另外，國內缺工狀況未見改善，預估鋼結構價格仍維持目前水準。

問：公司經營策略為何？

答：原物料波動及缺工狀況仍是營運上的風險。除秉持與業主合約內有鋼材料物調的條件外，對鋼鐵材料供應商方面，制定穩定的價格及可配約產能做出彈性調度。另一方面，持續提升本廠自製比例、搭配適宜外部協力產能，降低成本創造利潤。

未來接單方面繼續採穩健、審慎物則，鞏固中鋼集團品牌形象及提升自身品質，繼續提供優質服務滿足國內外客戶，其中包括高科技廠、大型開發案及品牌客戶等的需求。

問：中鋼構有那些主力產品，接單出貨排程現況為何？

答：中鋼結構以承攬鋼結構工程為主，針對建築物大樓、高科技廠房、傳統廠房、冷鏈物流中心、DATA CENTER、大型商場鋼骨結構為承攬對象。目前在手訂單約23.5萬公噸，大樓占比約70%，其餘30%分布在廠房及其他鋼架，訂單能見度已到明年。

中鋼構大事紀、中鋼構EPS
中鋼構大事紀、中鋼構EPS

問：大樓建築的接單比例逐年上升的原因？毛利是否已有不同的預期？

答：雖今年房市大樓需求有政府打炒房政策，造成建商採觀望態度，但今年台北雙子星、富邦凹子底開發案、京華城、茂德新北第二行政中心大樓、東森電視總部大樓、KUMA TOWER等大型商辦大樓皆陸續發包，商辦大樓案有明顯上升趨勢，但公司接單策略仍符合鋼構市場行情及穩定獲利為接單首要。

由於鋼結構使用大量鋼材，鋼價起伏會影響利潤，現行機制做法為採用與業主合約價格為當季盤價基礎，未來工程實際備料再依當季盤價價差做為日後差額增減調整，公司能有效降低材料物價波動風險，接單價格隨中鋼公司鋼價漲跌調整，毛利率較不受鋼料漲跌影響。

問：台灣光罩集團買中鋼構股票超過10%，雙方是否有進一步合作計劃？

答：近年因大樓及科技廠的興建，對於鋼結構有較多的需求，致使鋼結構供不應求，引起不少投資人關注鋼構產業。台灣光罩有接洽表達其擴廠需求，以及對雷射電焊運用在鋼構上有濃厚興趣，尋求合作機會。

目前為止，雷射電焊運用在鋼結構上，中鋼構以往並無相關技術及經驗，這方面由台灣光罩負責研發。

中鋼構長期來持續改善生產流程、加強自動化，以提升產能，但鋼構是客製化產品，生產自動化及使用雷射焊接鋼構有其條件限制，且建築法規尚未建立雷射焊接相關標準規範，未來是否可廣泛運用在建築鋼構生產上，有很大的挑戰。

中鋼構 商辦

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