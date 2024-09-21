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企業生日快樂／中鋼構董總攜手 帶企業走上坡

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼構董事長陳瑞騰（右）、總經理黃源章。 記者林政鋒／攝影
中鋼構董事長陳瑞騰（右）、總經理黃源章。 記者林政鋒／攝影

中鋼構（2013）董事長陳瑞騰、總經理黃源章同心協力，帶領中鋼構產銷營運持續走在上坡路，成為中鋼集團旗下穩定的獲利企業。尤其當前鋼鐵景氣重度低迷，中鋼構守住基本盤外並多有開創，鞏固競爭優勢。

陳瑞騰進入中鋼從基層做起，歷練完備，他最近剛卸下中鋼工程部門副總經理職務，專任中鋼構董事長，對中鋼集團貢獻良多。

黃源章歷經中鋼設備處營繕工場主任、設備處副處長及處長等職，去年3月接任中鋼構總經理，同時兼任中鋼構子公司聯鋼營造董事長，是中鋼集團中生代的明日之星。

事實上，陳瑞騰原本是科技人，交大取得碩士後第一個工作在光寶電子的LED領域，但他渴望回到故鄉，遇到中鋼招考，毅然結束北漂。

中鋼構小檔案
中鋼構小檔案

陳瑞騰有工業工程的專業，一度外派到高雄捷運擔任財務會計工作，升任高捷總經理，再到中鋼構子公司聯鋼營造任職，在中鋼集團經歷相當豐富，每個職場角色都有亮點。

陳瑞騰對問題有獨到見解，針對中鋼構的公司治理、市場業務甚至投資人關注的焦點都充分掌握。

他相信「天道酬勤、地道酬善、人道酬誠、商道酬信、業道酬精」的哲理，並將其掛在會客室，與所有人分享。

面對鋼市起伏，陳瑞騰認為，大陸鋼需三大支柱為「投資、內需、外貿」，隨著美中貿易戰造成外資加速撤出大陸，內需表現持續低迷，所以大陸鋼材持續外銷，去年出口超過9,000萬公噸，今年第1季外銷量已達2,580萬公噸，預估2024年大陸鋼材外銷超過1億公噸，引發各國發動反傾銷調查，與2000年的情況類似。

但是與2000年不同在於，開發中國家如越南等應該大量仰賴進口鋼品國家也加入反傾銷聯盟，可見大陸鋼鐵產能過剩產業帶來的衝擊是全球性的問題。

此外，全球通貨膨脹抑制速度快於預期，貨幣政策進一步放鬆，有機會提振用鋼需求，加上全球脫碳行動加速，以防禦氣候變化風險，進而對於公共基建的強化，都構成相對正向影響，有助支撐全球鋼鐵需求向好發展。

中鋼構 外銷 董事長

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