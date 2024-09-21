企業生日快樂／中鋼構 優質精準 打響品牌

中鋼結構公司（2013）1978年成立，今年46歲正值壯年，長期來憑藉優良品質以及精準的工期獲得顧客滿意，成功建立國內鋼結構工程第一品牌。台北101大樓就是代表作，而台積電更常指定中鋼構配合擴廠工程。

中鋼構是台灣首創以鋼結構為專業的公司，配置高效率自動化生產設備，產品包括各式組合型鋼，高樓、廠房、橋樑與機械結構體及石化管槽等，提供用戶從鋼構設計、工程技術支援、鋼構製造安裝到土木營造完整服務。

中鋼人說，中鋼構能有今天傑出表現，一定不能忘記中鋼前總經理陳振榮的貢獻。中鋼構成立初期出現巨額虧損，陳振榮奉命擔任中鋼構總經理，在兩年任內經營的有聲有色、轉虧為盈。

衝刺銷售 掌握市場脈動

當時陳振榮為拚業績，十分關心鋼結構市場銷售業務，逢人便打聽那裡有大樓投資開發案，以便充分掌握市場脈動，不明究裡的鋼鐵業圈內人以為陳振榮改行做建築生意。

隨著中鋼構業務量蓬勃發展，決定另覓燕巢現址的新廠區，也是陳振榮積極與地方溝通協商，順利化解各項阻礙，2012年遷到新廠區；有更寬闊的舞台，奠定日後大展鴻圖的基礎。

中鋼構董事長陳瑞騰、總經理黃源章說，鋼結構工程屬於營造業一環，目前國內人力短缺，加上疫情解禁後觀光、餐飲業復甦，導致勞動市場競爭更激烈，營造產業面臨缺工情況，雖政府引入移工相關規定放寬，但引進移工數仍緩不濟急。

加上國際地緣政治衝突影響經濟，以及各項營建成本上揚，展望未來，公共工程建設預算創新高，有助公部門新案釋出。另外，國內經濟穩步復甦，增添商辦建設需求增溫，加上AI及高科技議題發酵，挹注國內電子製造大廠訂單大增、科學園區陸續擴建，促使廠辦建設熱度提高，因此未來營造業景氣以好轉看待。

以中鋼構百分百子公司聯鋼營造營運為例，目前較大工案包括205兵工廠大樹北營區已進入收尾階段，光復營區目前除依工程進度推進，也開始進行業主追加作業。

此外，亞太棒球場預計2024年完成，後續估驗請款及業主追加作業陸續到位，而目前新案台南PS變電所、燕北大樓新建案等工程已陸續展開，聯鋼營造的營運穩定中求成長，對後市不看壞。

整體而言，鋼結構產業基本上是營造工程，主要業務來源有三，分別是大樓建築、新建或擴建廠房及公共建設，三大發展方向都與國內經濟脈動高度相關。

訂單爆發 產銷維持高檔

其中，集合住宅大樓反應的是建築業興衰，鋼結構建築成本較高，多應用在豪宅上。新設廠房反應的更是經濟景氣起伏，需要企業看好未來願意加碼投資。公共工程則視政府預算高低而定。

鋼結構產業發展對大環境的依賴很大，只有少數屬於內控變數，可經由管理改善、技術升級等做到最好。

原料供應方面，中鋼構唯一鋼板來源就是中鋼一級的高優質鋼材，中鋼連次級品的補強小鋼板都不賣，雖然中鋼構生產製造成本從原料端就比較貴，但品質有保障，長期獲得市場認同。

根據中鋼構2024年上半年財報，累計上半年營收93.6億元，營業毛利4.9億元，稅後純益2.5億元，每股純益1.28元，接單量已到明年上半年。

由於台商回流，大型投資案持續登場，加上科技業擴廠及國內基礎建設助陣，目前手上訂單爆發，未來15個月產能滿溢，產銷前景維持高檔可持續到明年第3季。

隨著市況維穩熱絡，中鋼構接單採穩健、審慎原則，滿足國內外高科技廠、大型開發案及品牌客戶等需求，同時提高自製比例，以降低成本創造利潤。

黃源章表示，當前出貨排程已到2025年7月，具體建案包括台北雙子星、高雄富邦凹子底開發案、京華城、茂德新北第二行政中心大樓、東森電視總部大樓、KUMA TOWER等大型商辦大樓皆陸續發包，凸顯商辦大樓工程案占比提高，後續接單策略仍以符合鋼構市場行情，及穩定獲利為接單首要。

雖然市場需求不錯，但原物料波動及缺工是營運風險，中鋼構與業主合約內都有鋼材料物調的機制，有效化解原料起伏衝擊。另持續提升本廠自製比例，搭配適當的協力廠商產能，有效降低成本、創造利潤。