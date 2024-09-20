群益證攜手插畫家良根 點亮文化永續之光

群益金鼎證券（6005）攜手知名插畫家良根，以人氣繪本《什麼不見了》中的插畫作品，精心設計並製作2025年度企業ESG桌曆，以推動文化永續發展，持續透過資源挹注文化藝術活動。

良根為國內知名插畫家，以獨特風格及深刻故事性見長，代表作品《什麼不見了》精彩展現台灣在地文化的風土人情，透過細膩的畫作，融入創作者童年美好記憶，展現出童趣的筆觸和繽紛的色彩。

這些充滿溫度與時間軌跡的生活風景，經由細節的經營與堆疊，創造出令人玩味的圖像趣味，深受各界喜愛。

為進一步推廣文化永續理念，群益證更邀請到良根本人親臨公司，舉辦以插畫家創作理念為主題的講座，他分享在《什麼不見了》創作過程中的心路歷程，透過藝術家的視角，激發同仁對藝文活動的興趣與支持，更展現企業在推動文化永續的過程當中扮演重要角色。

為了讓參與者更深刻體會藝術與文化的魅力，群益證並贈送學員每人一本《什麼不見了》繪本，讓同仁全面地感受良根的創作世界，並在日常生活中持續支持文化藝術。

群益證一向堅守企業社會責任，秉持「將資源挹注於文藝活動及文創產業，以促進文化發展」的理念，積極參與各類文化藝術活動，並不遺餘力地推動社會公益。

此次與良根的合作不僅是群益證在文化藝術領域的一次創新嘗試，也期望帶動更多企業共同參與文化永續的實踐。未來，群益證將持續挹注資源，深化文創與藝術支持，為文化永續與社會的長遠發展貢獻一己之力。