中鴻10月盤價出爐 三大品項齊跌
中鴻（2014）20日開出10月盤價，內銷部分，熱軋調降每公噸1,200元、冷軋調降1,000元、鍍鋅調降1,000元。外銷部分，依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻表示，從總體經濟來看，美國及歐元區通膨持續放緩，8月份CPI皆降至3年低點，Fed亦首度展開降息，預期年末仍有調整空間，有望支撐消費及投資需求，且中國大陸官方亦擴大"兩新"政策支持力道，提振設備更新與消費品汰換需求，預計全球經濟可望溫和復甦。
鋼鐵供需方面，中國大陸國統局8月粗鋼日均產量251.35萬噸，續創年內新低且鋼材社會庫存加速下降，鋼廠擴大減產效果顯現。此外，工信部發布《關於暫停鋼鐵產能置換工作的通知》， 8/23起暫停新增鋼鐵產能，產業政策將面臨調整，預計隨著天氣好轉及下游施工增多，鋼市供需將加速平衡。
總體來看，當前季節性因素逐步緩解，鋼材供需有望加速平衡；然考量國內進口鋼品仍待去化，為提升客戶接單競爭力並貼近市場行情，故本次盤價適度調降。
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