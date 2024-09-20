進口鋼品待去化 中鴻10月內銷盤價降1000至1200元

中鴻鋼鐵今天開出今年10月內銷及11月份外銷盤決議，考量國內進口鋼品仍待去化，內銷方面，熱軋每公噸調降新台幣1200元、冷軋與鍍鋅每公噸調降1000元；外銷方面，依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

總體經濟方面，美國及歐元區通膨持續放緩，8月份消費者物價指數（CPI）皆降至3年低點，美國聯準會（Fed）也首度展開降息，預期今年末仍有調整空間，有望支撐消費及投資需求，且中國大陸官方也擴大大規模設備更新與消費品以舊換新的「兩新」政策，提高設備更新與消費品汰換需求，預計全球經濟可望溫和復甦。

鋼鐵供需方面，中國大陸國統局數據顯示，8月粗鋼日均產量251.35萬噸，續創年內新低，且鋼材社會庫存加速下降，鋼廠擴大減產效果顯現。

此外，中國大陸工信部（工業和信息化部）發布「關於暫停鋼鐵產能置換工作的通知」，8月23日起暫停新增鋼鐵產能，產業政策將面臨調整，預計隨著天氣好轉、下游施工增多，鋼市供需將加速平衡。

中鴻指出，總體來看，當前季節性因素逐步緩解，鋼材供需有望加速平衡；但考量國內進口鋼品仍待去化，為提升客戶接單競爭力並貼近市場行情，本次盤價適度調降。