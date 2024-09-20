瑩碩與永信集團合作開發心血管藥物 搶攻2.7億美元商機

國內藥業結盟再添一樁，瑩碩（6677）20日宣布，與永信國際投資控公司旗下美國子公司Carlsbad Technology, Inc. 簽署一項心血管藥物商業化合約，雙方將共同拓展全球最大的美國學名藥市場，搶攻逾2.7億美元藥物商機。

兩家公司由永信董事長李芳信、和瑩碩總經理顏麟權共同見證下，由瑩碩董事長王建治和Carlsbad Tech董事長兼執行長簡志維代表雙方簽署合約並完成簽約儀式。

依據雙方合約內容，瑩碩將負責藥物的處方開發，Carlsbad Tech負責當地的查驗登記、生產與銷售，雙方將共同分擔開發成本，並共享產品上市後的銷售利潤。此外，本次合作也約定未來可增加瑩碩的子公司歐帕將成為藥品上市後的第二製造商，此舉不僅可提升該藥品供應鏈的韌性和競爭力，亦有助擴大雙方的美國市場布局。

顏麟權表示，美國是全球最大的藥品市場，Carlsbad Tech憑藉深根當地逾30年的經驗，建構從生產到銷售的完善營運模式、擁有全美50州的藥品銷售許可證，並打入美國逾九成市占的前三大醫藥通路供應鏈，可說是目前唯一兼具製造與終端銷售能力的加州藥廠。雙方先前曾在馬來西亞市場有良好的合作經驗，很高興能與永信集團再次建立起夥伴關係，相信透過強強聯手，可望搶下一定市場份額，創造雙贏。

李芳信表示，很高興Carlsbad Tech成為瑩碩在美國市場的策略夥伴。瑩碩專精於特殊劑型及處方製程開發，擁有多項成熟獨特的技術平台，藉由本次合作達到雙方資源共享與專長互補，以加速藥品上市時程。

此外，本次合作也體現永信集團擁有美國生產基地與通路的競爭優勢。近期美國眾議院通過《生物安全法案》限制與中國特定生技公司往來，這將提供Carlsbad Tech一個絕佳發展的契機，也有助雙方進一步深化合作關係，搶攻中國大陸業者釋出的市場商機。

顏麟權指出，雙方本次合作的心血管藥物，瑩碩在台灣已完成開發並取得藥證上市銷售，未來配合美國FDA法規，技轉到Carlsbad Tech。依IQVIA資料顯示，該藥品在美國市場一年用量超過3,000萬顆，去年銷售額約2.72億美元，因為原廠藥的API晶型專利於2023年到期，各家學名藥才開始進入市場，目前仍是原廠一家獨大，憑藉瑩碩在該藥品累積的開發實績，加上Carlsbad Tech的通路優勢，雙方合作的產品有機會以後進者之姿分食市場份額。

顏麟權指出，美國是由藥商自行定價，依市場競爭度、購買者議價能力等，決定藥品零售價格及保險支付價格，因此相較台灣市場，美國的學名藥價普遍較高。以本次與Carlsbad Tech合作的心血管藥物為例，現美國平均單價是台灣健保價的4至30倍，期待雙方合作的藥品上市後，對公司營收與獲利帶來正向挹注。