高雄建商聯手進軍台南 打造安平港灣國際天際線

泰嘉開發、清景麟集團、以及泰郡建設等三家高雄建商，在台南安平港海景第一排推出的「金城案」，19日由泰嘉開發董事長呂金發、泰郡建設董事長郭泰吟、以及清景麟集團董事長林湘甯三人主持動土儀式。

泰嘉開發董事長呂金發表示，台南安平港在行政院核定「國際商港未來發展及建設計畫」之後，「北觀光、南自貿」已成安平港的發展主軸，民間企業的實質投資行動並已陸續進行。「金城案」就在「北觀光」的海洋門戶上。

呂金發指出，目前安平港「北觀光」的開發行動，已率先由台南在地的亞果遊艇集團，分期開發「亞果安平遊艇城」，已在2019年完成第一期62個遊艇泊位、以及第二期的黃金會所、會員度假中心、Villa別墅，目前正在興建將委由新加坡悅榕集團（Banyan Tree）經營的悅椿軒酒店興建工程。

另外三地集團旗下的南仁湖公司、泰嘉關連企業太普高、以及清景麟集團旗下的福裕等三家上市櫃公司，合資成立的「安平星鑽公司」，在標得4萬坪安平港陸域及1.14萬坪海域之後，著手規劃開發的「海洋之心」案。

海洋之心分五期開發，第一期海洋綠洲商場土地面積約1.1萬坪，將興建2.9萬坪的商場，目前已洽妥多家國內外知名連鎖餐飲、娛樂業者進駐，7層樓高、62戶的海洋綠洲商場，由國內知名橙田建築室研所主持設計師羅耕甫操刀。

第二期規劃興建322戶的公寓式酒店，第三期的公寓式酒店，基地面積有3,532坪，興建數也是322間，第二期和第三期，為了形塑公寓式酒店的建築特色，分別邀請美國的Handel建築大師，負責規劃設計。

呂金發表示，「海洋之心」第一期、第二期和第三期開發案，預定在2029年完工啟用，第四期的「LEED國際商辦」、以及第五期的「公寓式酒店和水岸渡假酒店」，則預定2026年動工、2031年完工營運。

第四期「LEED國際商辦」預計興建商辦約200戶，第五期預計規劃兩棟超高樓層公寓式酒店、以及6樓高的星級水岸渡假酒店，力求將安平水岸碼頭打造成全台僅見的國際建築群，讓府城不但是全球聚焦的科技重鎮，也能成為全台矚目的海洋城市，整體投資金額估計超過150億元的「海洋之心」。

呂金發表示，隔著健康路與「亞果安平遊艇城」與「海洋之心」相望的「金城案」，基地建案共1,582坪，基地坐落在健康路與光州路的三角窗，位於漁光橋的正對面，西側與南側直接面對海線第一排。

此案由泰嘉開發、清景麟集團以及泰郡建設合組三合國際建築開發，規劃興建2棟82戶大坪數豪宅、以及2戶店面。

呂金發表示，為了打造安平水岸碼頭的新地標，企圖成為南台灣最醒目的建築，全案委由橙田建築室研所羅耕甫建築師操刀1~2樓基座建築、公設及室內設計、地景藝術，並由全球五大建築事務所之一的新加坡Aedas（凱達環球）負責大樓外觀設計，預定2028完工，進場銷售的時間，將配合海洋之心的開發進度，目前未定。