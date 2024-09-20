長榮法說會／總經理吳光輝首度證實 美東碼頭罷工可能性相當高

美東碼頭不斷傳罷工，長榮海運（2603）總經理吳光輝20日首度證實，「美東碼頭罷工可能性非常高」，全球的貨主都要提前做準備，10月如果真的罷工，衝擊不只是美東，是全球的海運物流供應鏈。

長榮海運今日舉辦的法人說明會，總經理吳光輝表示，美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判9月30日到期，美東碼頭罷工機率非常高，勢必對於全球物流供應鏈將造成衝擊。 紅海危機持續發酵，北美與亞洲港口依然面臨船期延誤問題，以及2025年農曆新年較往年提早，預計今年第4季的貨運量將保持穩定。

吳光輝指出，據外電訊息判斷，美國總統已經表態不干預美東碼頭罷工事件，所以美東碼頭罷工機率非常高，時間長、短關係到對於物流供應鏈衝擊，可以預估，這次如果真的罷工，影響會擴及到全球市場；罷工將造成船公司成本也跟著同步攀升，客戶出貨會遇到很大的考驗，長榮海運已經開始提醒所有的客戶，要早一點跟船公司提前商討出貨時間等。

長榮法說會中指出，今年第2季受紅海危機影響，航運公司為保障船員安全和貨物運輸，不得不改道經南非好望角航行。由於航程延長，不僅船舶供應不足，空櫃調度也面臨困難，這進一步導致港口擁擠和轉運瓶頸，造成市場有效運力大幅短缺，推升市場運價水準。這些因素使得航運公司在上半年取得了亮眼的獲利表現。