長榮法說會／總經理吳光輝首度證實 美東碼頭罷工可能性相當高
美東碼頭不斷傳罷工，長榮海運（2603）總經理吳光輝20日首度證實，「美東碼頭罷工可能性非常高」，全球的貨主都要提前做準備，10月如果真的罷工，衝擊不只是美東，是全球的海運物流供應鏈。
長榮海運今日舉辦的法人說明會，總經理吳光輝表示，美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判9月30日到期，美東碼頭罷工機率非常高，勢必對於全球物流供應鏈將造成衝擊。 紅海危機持續發酵，北美與亞洲港口依然面臨船期延誤問題，以及2025年農曆新年較往年提早，預計今年第4季的貨運量將保持穩定。
吳光輝指出，據外電訊息判斷，美國總統已經表態不干預美東碼頭罷工事件，所以美東碼頭罷工機率非常高，時間長、短關係到對於物流供應鏈衝擊，可以預估，這次如果真的罷工，影響會擴及到全球市場；罷工將造成船公司成本也跟著同步攀升，客戶出貨會遇到很大的考驗，長榮海運已經開始提醒所有的客戶，要早一點跟船公司提前商討出貨時間等。
長榮法說會中指出，今年第2季受紅海危機影響，航運公司為保障船員安全和貨物運輸，不得不改道經南非好望角航行。由於航程延長，不僅船舶供應不足，空櫃調度也面臨困難，這進一步導致港口擁擠和轉運瓶頸，造成市場有效運力大幅短缺，推升市場運價水準。這些因素使得航運公司在上半年取得了亮眼的獲利表現。
專業海運研究機構Alphaliner在八月的報告中預測，2024年市場運力將增長10.5%，而貨運量增長3.0%。表面上，供需差距似乎很大，但市場的動態有效運力通常比簡單靜態的供需數據分析更能反映實際情況。然而，影響市場有效運力的因素錯綜複雜，難以準確預測，例如地緣政治風險（如紅海危機）、氣候變遷（如巴拿馬運河水位變化），以及各國針對全球經濟形勢的財政與經濟政策，特別是貿易關稅對市場需求和貨運量的影響。由於這些因素的高度複雜性及其延遲效應，市場運力恢復正常與穩定需要一段時間，因此供需的變化仍需持續觀察。
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