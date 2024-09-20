桃園中路大案「悦讀伊頓」公開 主打公園校園景觀宅

桃園中路特區「悦讀伊頓」20日公開，個案主打公園校園景觀宅，強調為中路特區目前唯一中小坪數產品，開價每坪59萬到65萬元，採不二價銷售，測試市場溫度。

「悦讀伊頓」由興益發建設投資興建，基地位於桃園區中路二段29地號，在國際路、大興西路交會處，面積約2356坪，個案規畫興建地上32樓、地下5樓，26坪到37坪，二到三房產品，總銷約130億元。

業者表示，桃園中路特區近南桃園交流道，區內有風禾、向陽、水秀、中路運動公園四大公園，加上周邊附近幼兒園學校密度高，近年磁吸不少台北、新竹客群，年輕家庭入住率高。

其中，「悦讀伊頓」正對國小預定地，穿過校園即是風禾公園，個案由林永發&張真一北市豪宅大師規劃，集公園、校園、景觀於一身，走進大廳，每一次回家都有走進飯店的感受，並擁樂活泳池等公設。