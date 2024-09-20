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桃園中路大案「悦讀伊頓」公開 主打公園校園景觀宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中路特區。圖／業者提供
中路特區。圖／業者提供

桃園中路特區「悦讀伊頓」20日公開，個案主打公園校園景觀宅，強調為中路特區目前唯一中小坪數產品，開價每坪59萬到65萬元，採不二價銷售，測試市場溫度。

「悦讀伊頓」由興益發建設投資興建，基地位於桃園區中路二段29地號，在國際路、大興西路交會處，面積約2356坪，個案規畫興建地上32樓、地下5樓，26坪到37坪，二到三房產品，總銷約130億元。

業者表示，桃園中路特區近南桃園交流道，區內有風禾、向陽、水秀、中路運動公園四大公園，加上周邊附近幼兒園學校密度高，近年磁吸不少台北、新竹客群，年輕家庭入住率高。

其中，「悦讀伊頓」正對國小預定地，穿過校園即是風禾公園，個案由林永發&張真一北市豪宅大師規劃，集公園、校園、景觀於一身，走進大廳，每一次回家都有走進飯店的感受，並擁樂活泳池等公設。

業者表示，周邊交通，除了目前正在興建的桃園捷運綠線可連結到桃園機場捷運線，等待完工通車後，可提高生活便利性，桃園鐵路地下化工程，預計於2030年完工，其中以TOD概念打造台鐵「中路車站」，未來周邊豐富建設，可帶動區域繁榮發展並可大幅提升鐵路搭乘的便利性。

悦讀伊頓樣品屋。記者游智文／攝影
悦讀伊頓樣品屋。記者游智文／攝影
悦讀伊頓模型。記者游智文／攝影
悦讀伊頓模型。記者游智文／攝影

機場捷運 豪宅

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