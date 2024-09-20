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首購產品力求突圍 桃園中路特區百億大案登場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
興益發「悦讀伊頓」20日登場。記者朱曼寧／攝影
興益發「悦讀伊頓」20日登場。記者朱曼寧／攝影

興益發建設20日推出桃園中路特區「悦讀伊頓」，總銷達130億元，每坪開價約59萬到65萬元，且採不二價銷售，業者指出，當然擔心打炒房帶來的影響，估計會影響部分區域的市場買氣，但首購型產品應該還是在這一片打房中，相對有優勢的產品。

興益發建設協理賴浚龍表示，第七波選擇信用管制一定會影響市場買氣，不過在通膨趨勢，加上馬上又有碳費開徵下，仍是會有置產族群希望能買房抗通膨，其中只要訴求首購型的預售產品，較可以在這一波氛圍中殺出重圍。

業者指出，近年來連番打炒房，加上近期的房貸危機下，現在許多來案場的客戶都已經備妥一定的資金，也會算好可貸款的額度，加上預售案多半在4、5年後交屋，還有一段時間才會碰上交屋貸款。

興益發「悦讀伊頓」位於桃園中路特區60米大興西路與國際路特區新門戶，而大興西路上是豪宅密度最高的區域，有媲美台北市敦化南路、仁愛路林蔭大道的美譽，甚至有著桃園「信義計畫區」的頭銜。

鄰近南桃園交流道優勢，近年磁吸不少台北、新竹客群，年輕家庭入住率高，周邊的優越綠意環境包括風禾、向陽、水秀、中路運動公園，此四大公園共計約9.5公頃的高綠覆，提供居民休憩與運動，並享受深具文青感的桃園藝文特區，獲得不少購屋客關注。除此之外，周邊附近幼兒園學校密度極高，想讓孩子從小培養國際觀與雙語學習，吸引不少雙北層峰人士、新富爸媽前來置產。

桃園區三大重劃區中路、小檜溪、經國重劃區，就屬中路重劃區綠覆最高，有20公頃綠地公園而風禾公園占地約1.4萬坪面積，周圍還有水秀、向陽、中路運動公園，是親子休憩、運動的好選擇，小孩放電，大人放鬆，大口深呼吸，忘卻生活中的壓力，聆聽樹海獨有的生活情調，感受優越的天賦與優質的生活場域。

興益發「悦讀伊頓」由於正對國小預定地，穿過校園就走進公園，延伸視野與生活廣度，提前的布局也是對孩子最好的富養，周邊私立衛斯理、福祿貝爾、康萊爾、文山國小、中興國中，從小培育寰宇DNA，接軌未來留學之路，提早培育具國際競爭力的地球村公民。

炒房 運動 重劃區

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