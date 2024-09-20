百年糖業之旅啟程 橋頭糖廠9月21日~11月17日推出系列活動

為讓民眾能以更輕鬆活潑的方式認識糖業文化，擁有123年歷史的台糖橋頭糖廠將於9月21日起至11月17日期間，推出一系列糖業文化活動，包含藝文展演、實境解謎遊戲，以及台灣製糖株式會社首任社長鈴木藤三郎文化特展及聖觀音祈福等，內容充實又有趣，歡迎民眾趁微涼秋季的週末，來橋糖享受文化藝術洗禮，啟程百年糖業之旅。

台糖公司表示，橋頭糖廠是國內首座新式現代化糖廠，對台灣邁向工業化歷程具有重要意義，園區現存的製糖工場、社宅事務所、日式木屋等糖業遺跡保存完好，亦被列為市定文化景觀保存區。為持續宣揚糖業文化，園區近期舉辦一連串藝文活動，其中「鈴木藤三郎文化特展」特別與鈴木社長的故鄉－日本靜岡縣森町共同合作策展，期能讓更多人瞭解鈴木社長對臺灣糖業的貢獻，同時以輕鬆又具深度的方式貼近糖業歷史。

9月21日「橋見秋藝濃」安排鳳凰擊鼓藝術團、唐心鼓樂團、IKA扯鈴、陶笛重奏樂團、胖叔叔說故事，還有雜耍、火舞及雲之彩舞蹈團等精彩表演。當日上、下午各有1場「糖藝工作坊」，以黑糖DIY製作黑糖紅龜粿及黑糖麻糬，採現場免費報名(名額有限、額滿為止)。

「橋糖驚奇尋密」活動自10月18日至11月17日止，以園區古蹟建物為背景，透過實境解謎遊戲，讓玩家更深入瞭解糖廠歷史及文化內涵，揭開更多糖廠的秘密。完成所有任務者均可參加抽獎，有機會抽中展售中心消費券。

台糖公司指出，這次活動的重頭戲為11月16日「鈴木藤三郎文化特展開幕暨聖觀音祈福」活動，展出台灣從傳統到工業化製糖歷史脈絡、鈴木社長主題事跡、與聖觀音的連結及相關文物書籍等。聖觀音祈福活動現場步道兩旁的參天樹木輔以日式和風祈福鈴、燈籠及鳥居布置，更聘請糖藝師傅「畫糖叔叔」及「吹糖叔叔」表演傳統民俗技藝，讓民眾在隆重祈福儀式下，充分感受橋糖的獨特魅力。

為響應環保，台糖公司建議民眾搭乘高雄捷運紅線至橋頭糖廠站（R22A），步行至活動會場；亦可自行開車前往，園區展售中心旁設有停車場。歡迎微涼秋季來充滿藝文氣息的橋頭糖廠，賞秋景、看好展、吃好冰、過好日。