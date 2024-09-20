聚和拚生物緩衝劑市場 完成8.32億現金增資屏東建新廠

聚和國際（6509）20日公布股票上櫃以來首次現金增資，已順利於今年9月13日募集完成，本次現金增資普通股2,600萬股，每股定價32元，募資總金額8.32億元，增資新股於9月20日上櫃掛牌交易。

聚和國際自1975年2月7日成立以來，初始生產造紙用化學品，迄今已涵蓋特用化學品、精密化學品及N次貼系列產品，從台灣鳳山廠建廠開始，陸續至印尼、中國大陸設廠，並成立英國子公司拓展歐洲市場，一路篳路藍縷走來，已經歷50年。

聚和國際長期積極耕耘生物緩衝劑市場，已通過多家國際知名藥廠、隱形眼鏡清潔液及保養品廠商驗證，並於今年7月取得EXCiPACT GMP國際認證，帶動生物緩衝劑出貨情形穩定成長。今年聚和國際邁入50周年，逢國科會主導開發的屏東科學園區規劃「智慧農醫」計畫，為因應歐美客戶對生物緩衝劑等相關需求成長趨勢且在重視企業社會責任之使命下，積極著手減廢與節能以符合ESG趨勢之產品製程技術，擬投入新台幣35億元於屏東科學園區擴建新廠，為公司劃下新的里程碑。

聚和國際成立時資本額僅200萬元，迄今已達17.35億元。今年上半年營業毛利率31.86％、較去年同期增加4.16個百分點，稅後每股純益（EPS）1.88元、年增31％；去年全年營收45.21億元，今年前八月營收已突破32億元、年增3％，主要是受惠於旗下占公司整體營收比重約40％的精密化學品出貨量增加所致。

聚和表示，本次現金增資主要用途係投入聚和屏科新廠，計畫將引進全新綠色製程技術開發，可提高製程反應效率、降低能源耗用量，創造出吻合全球趨勢、客戶規範、實現公司永續競爭力。屏科新廠一期佔地約6公頃，並預計2027年完工啟用。

根據研調機構Marketresearch.biz報告指出，全球生物緩衝劑市場規模預計將從2022年的7.54億美元增至2032年的 18.59 億美元左右，年複合成長率為9.7％。主要的市場成長驅動力來自於生物製藥研究增加、基因或蛋白質組學或分子生物學等相關生物技術領域不斷擴大、醫療保健診斷與細胞培養技術需求等，龐大的市場商機，凸顯有利於整體相關供應鏈良好的業務開拓成長空間。

聚和國際在生物緩衝劑之全新產線，亦將有助於藥物成分之穩定，實現造福社會之使命。聚和以期新客戶、新訂單、新產能三箭齊發下，助力未來營運更上一層樓，再創下一個輝煌50年。