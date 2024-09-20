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善心企業家鍾文智捐交通車 助瑪利亞深入社區服務

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
善心企業家鍾文智捐交通車，助瑪利亞深入社區服務，今日舉行捐贈儀式。記者宋健生/攝影
善心企業家鍾文智捐交通車，助瑪利亞深入社區服務，今日舉行捐贈儀式。記者宋健生/攝影

瑪利亞基金會由於需要到宅進行訪視、評估與輔導，急需交通車往返中彰投地區。善心企業家鍾文智得知基金會的需求後，立刻慷慨捐贈了一台全新的交通車，20日舉行「讓愛綿延萬里路」捐贈儀式，讓服務團隊能更有效地支持社區中的身心障礙者及其家庭。

瑪利亞基金會成立36年，每年提供7,000多個心智障礙者及其家庭相關服務，部分服務對象因溝通障礙或其他特殊需求，可能面臨情緒與行為挑戰。瑪利亞基金會繼承辦「正向行為工作室暨台中服務中心」後，今年在彰化和南投亦設立服務中心，由於需要到宅進行訪視、評估與輔導，為提升服務效率，急需交通車往返中彰投地區。

善心企業家鍾文智得知基金會的需求後，立刻慷慨捐贈了一台全新的交通車，讓服務團隊能更有效地支持社區中的身心障礙者及其家庭。

鍾文智多年來致力於社會公益，看到社工輔導嚴重情緒行為的身障朋友，可能被言語或暴力攻擊，感到相當不忍並由衷敬佩，「相信沒人想要有情緒障礙，家人和社工要有極大的耐性和愛心來幫助他們，我也只能藉由小小的捐助來回饋社會，盡一點心力幫助身障朋友和社工們，希望這台車子可以讓瑪利亞持續深入社區服務，讓愛綿延萬里路！」

瑪利亞執行長陳怡君表示，嚴重情緒行為輔導是「最難」的服務。部分身障者因為認知理解及溝通表達能力不足，生理心理的需要無法順利傳達或為人所理解；有的因為生活經驗學習受限、較難明白社會規範，導致社會互動不佳；有時則是遭受錯誤對待受到委屈，無法為自己倡權，所以只好以突發的情緒行為、自傷傷人來表達內在的挫折與需要。

陳怡君認為，照顧他們的家庭和工作人員面對嚴重情緒行為的壓力與挑戰，長期被困在難以開口的筋疲力竭，走在搖搖欲墜的鋼索上，他們的需求需要社會關懷，更需要專業的支持。

正向行為支持服務之所以「最難」，正是因為它要支持的不只是身障者本人，還包含身障者周邊的照顧者，甚至是社會人士，要提供的不只是行為處理的專業技術，要改變的更看待身障者的「社會環境與態度」。

瑪利亞青年在致謝卡片上寫道：「謝謝鍾叔叔送我們一台車子，讓瑪利亞正向支持服務可以送進有需要的家，可以幫助大家改進一些不好的情緒行為，讓壞情緒說掰掰」。

鍾文智收到卡片非常感動，也看到瑪利亞提供此類的支持服務，不單只是服務，還需要預防障礙者的肢體情緒攻擊，他認為相當不簡單，希望能拋磚引玉，吸引更多企業一起來投入支持，正視社會上身障者嚴重情緒行為問題。

捐贈儀式由瑪利亞青年大鼓隊熱鬧開場，表達對鍾文智企業家蒞臨家園的重視，大鼓隊的成員由「瑪利亞麻吉家族聯誼會」組成，也是青年自行主導的友伴團體，藉由提供多樣性主題學習，增加多元社會互動經驗。

瑪利亞基金會頒發感謝狀給善心企業家鍾文智(左)。記者宋健生/攝影
瑪利亞基金會頒發感謝狀給善心企業家鍾文智(左)。記者宋健生/攝影

企業家 社工 身障者

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