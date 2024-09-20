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大成引進鳥貴族在台開幕 韓家寅：今年將開出3家店

中央社／ 台北20日電
全台首間鳥貴族15日開幕試營運，吸引大量民眾前來排隊。記者陳睿中／攝影
全台首間鳥貴族15日開幕試營運，吸引大量民眾前來排隊。記者陳睿中／攝影

大成旗下都城實業與日本連鎖雞肉串燒居酒屋「鳥貴族」合資，在台第一家鳥貴族今天於新光三越南西店舉行開幕，均一價新台幣100元。大成集團副總裁韓家寅表示，預計今年將開出3家店，下一個新據點將落腳信義商圈，預計每年將以4至5家展店擴大規模。

他表示，看好南西商圈客群年輕，附近交通便利，尤其以女性消費者居多，同時也臨近居酒屋密集的林森商圈，選擇新光三越南西店開鳥貴族台北首發店，是最好地點。

韓家寅表示，觀察這幾天試營運情況，台灣客層消費串燒比例比日本高，和日本市場不同；而台灣平均客單價約500元，在預期之內，以台灣人口比例去推算，鳥貴族在台灣至少可開出60家店。

定價部分，他說，很多台灣人去日本吃鳥貴族，會發現日本是均一價370日圓（約新台幣83元），台灣定價均一價100元，除了使用大成的雞肉，每一串雞肉都有指定重量，比一般串燒相對份量大之外，仍有許多食材從日本進口，比如醬料類。

至於營收期望，他僅表示，因今年年底前會開出共3家店，僅知道第一家店的座位數為100個，其他2家座位數還不清楚，不過另外2家鳥貴族營業時間，將營業深夜12時，搶攻夜間經濟，營收方面還待估算。

新光三越 新台幣 日本

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