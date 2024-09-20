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聚和完成8.32億現金增資 屏東新廠一期拚2027年完工

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聚和（6509）掛牌以來首次辦理現金增資，已順利在9月13日募集完成，現金增資普通股26,000仟股，每股32元，募資總金額8.32億元，看好生物緩衝劑市場前景，屏東新廠一期拚2027年完工；增資新股20日上櫃交易，但股價開高後盤中翻黑。

聚和1975年2月7日成立，初始生產造紙用化學品，迄今已涵蓋特用化學品、精密化學品及N次貼系列產品，從台灣鳳山廠建廠開始，陸續至印尼、中國大陸設廠，並成立英國子公司拓展歐洲市場。

聚和長期積極耕耘生物緩衝劑市場，已通過多家國際知名藥廠、隱形眼鏡清潔液及保養品廠商驗證，今年7月取得EXCiPACT GMP國際認證，帶動生物緩衝劑出貨情形穩定成長。

聚和表示，國科會主導開發的屏東科學園區規劃「智慧農醫」計畫，為因應歐美客戶對生物緩衝劑等相關需求成長趨勢，積極著手減廢與節能以符合ESG趨勢之產品製程技術，擬投入35億元在屏東科學園區擴建新廠。

聚和成立時資本額僅200萬元，迄今已達17.35億元；本次現金增資主要用途是投入屏科新廠，計畫將引進全新綠色製程技術開發，可提高製程反應效率、降低能源耗用量，屏科新廠一期佔地約6公頃，預計2027年完工啟用。

根據研調機構Marketresearch.biz報告指出，全球生物緩衝劑市場規模預計將從111年的 7.54 億美元增至121年的 18.59 億美元左右，年複合成長率為9.7%。主要的市場成長驅動力來自生物製藥研究增加、基因或蛋白質組學或分子生物學等相關生物技術領域不斷擴大、醫療保健診斷與細胞培養技術需求等，龐大的市場商機，有利整體相關供應鏈良好的業務開拓成長空間。

聚和增資新股20日上櫃交易，早盤以38.5元開出，上漲0.05元，一度拉升至38.9元，但其後股價翻黑，一度下滑至38.3元，盤中跌幅0.26%。

增資

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