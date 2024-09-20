六都新屋首次移轉破6萬棟 僅高雄量縮

據內政部不動產登記資料顯示，六都第一次買賣移轉棟數，今年累計至7月達6萬2,512棟，較去(2023)年同期的5萬4,137棟成長8,375棟，創下近三年同期新高，不過高雄市呈現量縮趨勢；專家推估可能與台積電設廠效應轉弱有關。

內政部最新的買賣移轉統計中，「第一次買賣移轉棟數」代表新成屋銷售市況，今年1到7月累計移轉6萬2,512棟，較2023年同期的5萬4,137棟、2022年同期5萬4,918棟都還高，且增加幅度近萬棟，顯示新成屋銷售狀況火熱。

仔細攤開六都數字比一比，大多縣市從2023年到2024年都呈現上漲趨勢，像是台北從4,723棟成長到4,897棟；新北從1萬364棟成長到1萬2,724棟；桃園從9,773棟成長到1萬3,543棟；台中也從1萬628棟成長到1萬2,429棟；台南8,105棟增長至8,770棟，只有高雄市從1萬544棟降至1萬149棟，顯現量縮趨勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近年預售市場火熱，目前陸續進入交屋期，因此整體第一次移轉數量穩定成長，新北、桃園、台中、高雄都已經跨入萬棟大關，話題熱區台南表現十分強勁，過往推案少的北市也逐漸加溫。

至於高雄為何呈現量縮趨勢，徐佳馨分析，高雄雖有基本盤，卻不增反減，可能跟高雄在過去幾年曾經歷過台積電設廠與否的疑慮，推案狀況受到影響，反應在今年數據，顯得較弱勢。

不過，隨著台積電設廠塵埃落定，徐佳馨指出，高雄房市表現越發穩健，建商穩定推案，加上土地市場火熱，雖然受到政策影響，盤整難免，不過地方對於區域仍有期待。

徐佳馨提醒，對於購屋人而言，近期傳出預售交屋受到限貸影響，加上央行理監事會應會加強選擇性信用管制，多戶或換屋族恐怕要特別注意。