台灣商辦綠色革命來襲！「你有綠建築、減碳、綠電嗎」 房東不改就落伍

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台灣不動產市場2024年宛如打了一針強心劑，交易火熱，尤其是商用不動產，上半年的交易量已達去年全年的六成，這局戰場不僅是金錢在角力，還有一個看不見卻至關重要的元素「綠色轉型」。《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年（2023/08/30~2024/08/28）關於「綠建築商辦」討論出現「LEED、標章、低碳、能源、節能、區域、趨勢、生態」等熱門關鍵字，網友表示「其實政府好像是有一直在鼓勵往綠建築方面，綠建築很棒啊」、「支持！對節能很有幫助」、「綠建築真的是未來趨勢」。

展望未來，商辦市場將被綠色洪流所淹沒，這股潮流誰也無法阻擋。或許你會問「綠建築真的有這麼重要嗎？」答案是肯定的，甚至可以說，它是決定未來房東生死存亡的關鍵。綠建築不再是個選項，而是一條必經之路。商辦大房東們若不快點搭上這班「綠色專車」，租金很有可能會像過山車一樣直線下滑，跨國大企業等級般的租客們，可能也會興趣缺缺。根據仲量聯行的調查，高達72%的不動產投資者相信，擁有綠建築標章的商辦能帶來更高的入住率、租金、租戶留任率，甚至資產價值也跟著水漲船高。更何況，外商企業在台灣選址時，往往會要求綠建築標章，擁有這項「金牌認證」的A級辦公室，租金可以輕鬆多出10%到15%。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，揭曉近兩年（2022/08/30~2024/08/28）關於「綠建築商辦」的五大人氣討論焦點。

人氣No.1／節能維運系統

綠建築的「節能維運系統」是一套結合設計、技術與管理的綜合系統，目的是降低建築物的能源消耗與碳排放。從建築物的結構設計到日常運行管理，都必須全盤考量，常見的作法有下列幾種：

智能空調與暖通系統：通過智慧感測器和溫度控制系統，根據環境變化調節空調和暖氣的運行，避免能源浪費，保持室內舒適度。 智能照明系統：採用感應技術，根據室內人員活動和自然光強度自動調節照明，且配合LED等節能燈具，進一步降低用電量。 綠能設施：安裝太陽能板、風能發電等再生能源設備，為建築提供可持續的電力來源，減少對傳統能源的依賴。 能源管理系統：通過物聯網和大數據技術，即時監控建築的用電、用水、空調等設備的運行狀況，進行數據分析和優化，提高能源使用效率並降低運行成本。 建築外觀節能設計：採用隔熱材料、低輻射玻璃和遮陽設計，減少室外熱量傳入，降低冷氣需求，進一步節省能源。

像是屢屢獲得綠建築相關獎項的新北市政府大樓，就是創公務機關能源管理系統之先，在民國108年運用物聯網技術，打造「新北電聯網」，遠端監控487個單位的即時用電資訊，幫助各機關優化電價管理，提高用電效率，同時節省電費。另外，預計在2025年中落成，冠德建設的公辦都更案「冠德民權商辦大樓」，致力打造高品質的節能維運系統。首先公共設施規劃使用綠電，接著是建築外牆規劃具有遮陽功能之陽臺，並使用隔熱低輻射玻璃，有效阻擋室外熱能進入室內，還有梯廳的智慧感測照明系統以及外牆照明時序控制等，全方位實現節能效果。

人氣No.2／綠建築標章

在節能減碳與永續發展的需求下，綠建築已成為許多企業挑選商辦的標準配置，如果還有建築標章認證，更能提升其價值和保障。常見的標章包括台灣的EEWH、美國的LEED、WELL，以及英國的BREEAM，這些標章從不同面向評估建築的可持續性與健康性，並依據評分結果進行分級。

雖然台灣有自己的綠建築標準，但許多企業仍以獲得國際認可的LEED認證為目標。在綠建築標章的討論中，LEED標章最受關注。作為全球最具公信力的評級制度，LEED評估範圍廣，特別強調環境永續性，因此要獲得LEED標章認證，難度頗高。

根據澄毓綠建築設計顧問公司的統計，台灣這幾年使用LEED國際認證的企業，短短四年半，申請認證件數翻倍成長。截至2024年6月30日，台灣已有770個註冊LEED認證專案，其中取得LEED認證有323件。其中，南港的衛生福利大樓與冠德敦北地上權辦公室案更獲得了LEED黃金級認證；公辦都更案「冠德民權商辦大樓」，也規劃取得LEED白金級等六大頂規標章。

人氣No.3／地理位置

地理位置對綠建築至關重要，因為它直接影響建築的設計、能源使用、材料選擇以及可持續性策略的有效性。例如，地理位置決定了可利用的自然資源，如太陽能、風能和雨水收集系統，良好的地點能夠最大化使用這些可再生能源，從而減少對傳統能源的依賴。還有，綠建築鼓勵使用公共交通、步行或騎自行車，選擇交通便利的地點有助於降低碳排放。最後，地理位置也會影響建築材料的選擇，綠建築會優先使用當地生產的可再生或回收材料，這不僅能減少運輸成本和碳排放，還能促進當地經濟。因此，地理位置不僅影響建築的能源效率，還關乎整體的環境影響和長期可持續性。

人氣No.4／空間規劃

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

許多綠色商辦在空間規劃上越來越強調多元設計，舉例來說，新北環狀線捷運秀朗橋站聯開大樓提供「到站即辦公」的便利，並規劃圖書館、健身房、會議室等共享空間，辦公室設計採用明亮採光，曾掀起一波討論度；台北市松山區的公辦都更案冠德民權商辦大樓，首創「建築材料圖書館」，為設計師提供尋找靈感的舒適空間，並在最高樓15F設置公益交流平台，將最佳景觀留做公益使用。台北市市長蔣萬安曾表示，該棟建築具有交通優勢，同時也是公辦都更案公益回饋的示範指標案例，期許該案完工後可以帶動地方整體發展。

綠建築商辦的空間規劃，這幾年新增的需求還有電動車充電站、自行車停放處與淋浴設施、智能垃圾回收系統、兒童託管與育嬰設施等，目的都是能提升員工的生活品質和工作體驗，同時支持綠建築的可持續發展目標。

人氣No.5／生態多樣性、環境綠化

生態多樣性與環境綠化在綠建築中扮演著關鍵角色，不僅能保護動植物棲息地，維護生態平衡，還能減少都市熱島效應並改善空氣質量。透過種植植栽、生態走廊、生態池、綠化屋頂與外牆等方式，不僅在視覺上增添綠意，還能有效吸收二氧化碳，過濾空氣中的粉塵與重金屬，並增強保水能力。這些措施不僅擴大了城市綠地，還有助於提升人們的心理與身體健康，創造更適宜的工作環境，實現環境與建築的永續共生。

從認證標章、節能技術到交通便利性，這些都是選擇綠建築商辦的重要條件。當綠建築商辦已成標配，不僅是為了符合國際規範，實質上能有效降低運營成本，提升企業形象，吸引優質人才，帶來多重效益，有助於企業的永續發展。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月30日至2024年08月28日、2022年08月30日至2024年08月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『綠建築商辦』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路聲量」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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