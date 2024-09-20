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不是桃園！大台北移民改往這走 今年3796人居七都第一

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／永慶房屋提供
房市示意圖／永慶房屋提供

人口遷移牽動區域房市發展。永慶房產集團統計今年前7月七都淨遷入人數前十名，新北市共有3區入榜，其中，淡水區淨遷入3796人居全國之冠，至於另外兩區則為林口區和新店區，淨遷入人口也有2000人以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市房價高，加上新北市近年重劃區捷運持續發展，讓不少人往新北移居。

淡水區除了現有的捷運、輕軌外，未來還有淡北道路、淡江大橋等交通設施陸續完工，交通便利性增加，整體機能逐漸成熟，目前平均單價約28.8萬元，因此成了大台北不少首購、小資族群的移居熱區。

林口區為雙北及桃園的交通樞紐，加上三井Outlet、新北國際AI智慧園區、東森媒體園區等重大建設陸續完成，帶來大量就業機會，也磁吸人口流入，帶來不少移居需求。

新店區則是受惠於央北重劃區、十四張重劃區、裕隆城及南機廠BOT案等重大建設加持，加上豐富的生活機能，吸引不少台北市民眾移居。

除了新北市外，十大淨遷入人數最多的行政區，桃園市也拿下3席次，分別為桃園區、龜山區和中壢區。

陳金萍分析，桃園市交通運輸逐步到位，TPASS加持，北北桃生活圈成形，加上桃園市擁有32個工業區，提供在地居民大量就業機會，同時還有各項重大建設陸續開發，以及房價相較於雙北及新竹地區親民許多，帶來大量移居人口。

陳金萍指出，桃園區、中壢區皆為桃園市重要的商業與交通發展重鎮，目前有三條捷運線正在規劃、興建中，且區域內還有不少熱門重劃區，如桃園區的小檜溪重劃區、中路重劃區、經國重劃區、藝文特區等。

中壢區則有青埔高鐵重劃區，近年來不斷推動重大建設，目前2字頭房價正是吸引大量雙北通勤族入住的關鍵因素，也促進周邊中古屋交易。

至於龜山區則與新北市的林口區緊密相鄰，近年來A7重劃區大量推案吸引房市買氣，為當地房市增添了不少能見度，目前龜山區平均單價32.4萬元，房價親民，吸引不少雙北首購、小資族群移居。

永慶房屋提供
永慶房屋提供

房價 捷運 重劃區

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