搶攻全球充電樁商機 起而行綠能首赴德國漢諾威 IAA 參展

兩年一次的IAA TRANSPORTATION德國商用運輸展於2024年9月16至22日德國漢諾威盛大開展，國際知名商用車大廠如：MAN、FORD PRO、Volvo Trucks、KIA、Volkswagen等車廠都展示最新商用車款，起而行綠能(eTreego)公司看好歐洲商用車電動化及充電商機，首次至IAA參展。

起而行綠能(eTreego)公司擁有完整的軟硬整合方案，也吸引許多車用大廠如：Volvo Trucks、Daimler Truck等洽談合作商機，當地專業媒體fuhrpark也進行報導。