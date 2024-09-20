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搶攻全球充電樁商機 起而行綠能首赴德國漢諾威 IAA 參展
兩年一次的IAA TRANSPORTATION德國商用運輸展於2024年9月16至22日德國漢諾威盛大開展，國際知名商用車大廠如：MAN、FORD PRO、Volvo Trucks、KIA、Volkswagen等車廠都展示最新商用車款，起而行綠能(eTreego)公司看好歐洲商用車電動化及充電商機，首次至IAA參展。
起而行綠能(eTreego)公司擁有完整的軟硬整合方案，也吸引許多車用大廠如：Volvo Trucks、Daimler Truck等洽談合作商機，當地專業媒體fuhrpark也進行報導。
起而行綠能(eTreego)公司表示，此次IAA展中eTreego的高功率直流充電樁獲得當地青睞，其中PRIME (350kW DC EV Charger)目前已通過UL、CE認證，積極布局歐洲市場，且已在法國巴黎設立歐洲辦事處，進一步推動全球化布局，搶攻歐盟充電樁市場商機。
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