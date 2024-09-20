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麗升能源攜手台灣和暄綠能集團 開發漁電共生案場

中央社／ 新竹20日電

麗升能源宣布，與台灣和暄綠能集團（HEXA Renewables）合作，共同開發漁電共生案場，麗升能源將負責開發及承攬部分EPC（設計、採購、施工）工程。

麗升能源表示，與台灣和暄綠能集團合作的專案建置完成後，估計可挹注麗升約新台幣11億元營收，每年將產出2萬6046MWh的綠電，為台灣和暄綠能集團創造約28億元綠電收益。

麗升能源指出，在漁電共生方面採取雙管齊下策略，一方面出資建置室內魚塭，並與產學界合作，透過導入智慧化養殖設備與技術，讓養殖戶得以世代傳承，另一方面透過模組化，複製成功經驗推廣到各地方案場，達到養殖漁業升級，實現能源、產業、環境以及人才永續目標。

麗升能源表示，目前與壽險公司合資麗崴風光能源，擁有28.8MW陸域風電及台南七股77.5MW地面太陽能案場，另有室內漁電案即將併聯掛錶，還有數個中大型漁電案。

此外，規劃3個農業溫室案場，分別在桃園、屏東和高雄地區建置光電溫室示範農場，種植羽衣甘藍、香莢蘭以及無毒檸檬等具高附加價值的農作物。

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