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丁彥哲擔任台鹽董事長
台鹽（1737）昨（19）日宣布，接獲經濟部更換法人代表為前台灣菸酒公司董事長丁彥哲，將於今日召開董事會，推選丁彥哲出任台鹽新董座。
據了解，台鹽前董座吳容輝去年獲延攬入閣擔任內政部次長，經濟部針對其所空出的遺缺，決定暫由兼任台鹽董事的商業司副司長劉雅娟暫代。隨著經濟部更換法人代表為丁彥哲，並將於今天董事會後拍板丁彥哲出任新董座，台鹽董事長一職正式敲定。
台鹽表示，經濟部持有該公司38.88%股權，昨日來函變更法人董事，盼借助丁彥哲多角化行銷、話題推廣長才，帶領公司創造新高峰。
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