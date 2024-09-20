華航公益桌球營 助孩童築夢

華航（2610）長期支持體育發展，昨（19）日舉辦公益桌球營，再度邀請台灣桌球教父莊智淵親身指導，此次特別規劃在高雄的「智淵乒乓運動館」舉行，透過國手級的經驗傳承，以及多元化的桌球營內容，導引學童發掘運動樂趣與自身潛能，要為國家桌球扎根盡一分心力。

華航資深副總經理賴銘輝出席開訓，與學童們一同體驗揮拍活力。華航除落實企業公益服務精神，也期待透過桌球典範啟發學童的桌球興趣與天賦，勉勵小朋友把握這次難得的交流，一起感受打桌球的樂趣。

莊智淵此次是第二度擔任華航公益桌球營1日教練，他表示，很開心華航能到家鄉高雄舉辦桌球營，也很榮幸能透過自身經驗與小朋友互相交流，希望能鼓勵小朋友勇敢追夢、積極行動，最重要的是不管做任何事情都不輕易放棄。

華航首次南下高雄舉辦公益桌球營活動，邀請高雄市壽齡國小、龍目國小孩童學習同樂，壽齡國小校長蘇建洲、龍目國小校長許文寬感謝華航特別選在高雄舉辦公益桌球營，嘉惠高雄的學童。在莊智淵及助教的協助下，學童從訓練暖身、基礎擊球到對打練習，一步步學習，華航也規劃分組競賽、「挑戰莊智淵」等趣味活動，讓小朋友與莊智淵開心互動，期待學童從遊戲中培養對運動的興趣，讓桌球的幼苗向下扎根。

華航長年邀集各方知名體育好手親臨指導年輕選手，將體育活動結合公益，提供經驗傳承，鼓勵孩童勇敢追夢。近年除了照顧企業鄰近地區桃園偏鄉國小舉辦公益體育營外，今年8月在桃園大園國中舉辦2024公益籃球營，邀請P.League+桃園璞園領航猿球星親臨指導學員。

2023年華航也於台中舉辦公益棒球營，今年首度移師高雄舉辦公益桌球營，並期許未來能插旗全台，擴大造福更多孩童，以實際行動回饋社會，善盡企業社會責任，為孩童灌溉希望，成就夢想藍圖。