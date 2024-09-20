福斯新電動車 169.8萬起跳

台灣福斯汽車在台推出電動車款，依車款與配備從169.8萬元起到209.8萬元，被認為價格極具破壞力，預計到年底前交車台數將達數百輛。

台灣福斯昨（19）日發表純電休旅The new ID.4、純電跑旅The new ID.5等兩款電動車。為支撐電動車新車買氣，台灣福斯在13間福斯認證中古車展示中心加入電動車，主打購買電動車也能很安心，讓消費者對買電動車沒有疑慮 。

裕隆（2201）集團的納智捷電動車n7累積掛牌數已達5,000輛，包括雙B、保時捷、奧迪和SKODA等車廠也積極推出電動車款，以往電動車供不應求，今年隨著供應量增加，競爭更激烈，不只是比品牌、比售價、比配備及充電的條件，連中古車行情與銷售也是競爭條件之一。

電動車市場戰火自今年第2季起升高，主要Audi Q4 e-tron以199萬元早鳥入門價直指BMW iX1，接單超過500張，上個月Skoda和此次福斯推出的電動車價格下降超過10萬元，SKODA純電休旅ENYAQ 85入門車款163.8萬元，將高續航里程的規格拉入170萬元以內，福斯電動車也有車款壓在170萬元以下。