汎德永業頂級豪車新聚落 成形

汎德永業（2247）此次標下的台中抵費地，就位在預訂下周開幕的瑪莎拉蒂（Maserati）及法拉利（Ferrari）旗艦店正對面，附近還有保時捷（Porsche）、藍寶堅尼（Lamborghini）、賓利（Bentley）及奧斯頓·馬丁（Aston Martin）等頂級品牌銷售中心，逐漸形成頂級豪車的新聚落。

汎德永業表示，目前北台中已經有規劃中的「BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」，為讓布局更完整，在南台中也設據點。南台中腹地較北台中小，但將使汎德永業在台中BMW的銷售服務範圍更廣泛。

汎德永業銷售持續成長，為提升對顧客的服務，汎德永業在全台據點進行升級與擴大規模，在永續經營的考量下提前布局。

汎德永業旗下有三大品牌，包括BMW、Porsche、MINI，在全台有多處據點。隨著三品牌重磅新車連發，在台銷售數量穩定增加，維修保養業務維持穩定成長的表現，「全新台中保時捷中心」2023年9月開幕，加上即將落成的「BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」、「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」，經濟規模效益將能進一步發酵。

汎德永業認為，這些進行中的新據點，將為台灣頂級消費客群帶來更明亮寬敞的賞車空間與最高服務品質，對搶攻國內豪華車市場將產生很大助益。