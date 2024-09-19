限貸新常態推升蛋黃區、品牌建商 富旺新案脫穎而出

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「富旺千蘊」近享西區雙美商圈的國美館，擁有豐富文化氣息。富旺國際提供
「富旺千蘊」近享西區雙美商圈的國美館，擁有豐富文化氣息。富旺國際提供

央行重手打房，銀行審核房貸將更趨嚴謹。房市專家評估，因台灣濟成長穩健，限貸政策雖多少造成房市短期衝擊，但整體而言仍呈向上趨勢，上述政策影響也使未來品牌大者恆大、地段強者更強。

以目前台中西區新推出的新預售建案「富旺千蘊」為例，因位於銀行評估的A級行政區，加上西區土地稀有，具備更好的申貸優勢；同時富旺國際（6219）也是深耕數十年的上市櫃ESG品牌，光2024上半年合併營收就年增26％，體質穩健深受信賴。

加上規劃地上22層超高層垂直綠瀑建築，工程期預估5年，預計2029年年上半年完工，更讓購屋者有充足時間調動資金長足布局，不易受短期景氣衝擊。

同時，「富旺千蘊」擁抱西區國美、勤美双美商圈的，除了擁有優質的生活環境，周邊近期更有多間國際品牌酒店插旗，例如預計10月中開幕營運的草悟道「台中勤美洲際酒店」、預計2026年營運的頂級酒店品牌JW Marriot，不只將引進更多觀光消費人口，也將同步抬升區域房價，目前最高已突破單坪70萬元大關，後市持續看漲。

除此之外，「富旺千蘊」也因為擁有水岸首席優勢、西側約百米的建築棟距、遼闊的居高視野，讓產品與地段更具價值。

富旺此次力邀多位國際大師，包含全球百大摩天樓巨匠綠建築推手劉偉彥、德國紅點金獎台灣第一人張清平、美國植物學會設計大賞亞洲第一人吳書原、全台首位IALD國際級認證光影藝術家袁宗南，共同打造垂直綠瀑美學地標，更推升產品收藏價值。

加上搭配多樣化的頂級建材，如8+8+8mm的Low-E複層玻璃、Villeroy & Boch德國皇家瓷器衛浴、LEICHT德國工藝精品廚具、三協大同アルミ頂極氣密窗、BOSCH德國百年領導家電、Kronotex德國太格精工木地板、MML世界品牌獎精品磁磚等優質設備，讓「富旺千蘊」成為近期台中西區指標個案，也躋身許多剛需置產民眾的首選名單之一。

「富旺千蘊」位於麻園頭溪畔，同享珍稀地段、品牌建商優點。富旺國際提供
「富旺千蘊」位於麻園頭溪畔，同享珍稀地段、品牌建商優點。富旺國際提供
台中市西區坐擁雙美商圈，稀有水岸首席垂直綠瀑建築的「富旺千蘊」外觀3D。富旺國際提供
台中市西區坐擁雙美商圈，稀有水岸首席垂直綠瀑建築的「富旺千蘊」外觀3D。富旺國際提供

勤美 德國 房市

延伸閱讀

巴紐近海驚傳強震 德國地球科學研究中心：規模6.0

NBA／看好湯普森提升獨行俠戰力 前勇士中鋒：西區最佳球隊

歐洲車市慘！8月銷量下探三年低點 電動車銷量暴跌44%

竹北「豐采520」天坑案首開庭 12名被告僅楊文科請假未到

相關新聞

富華創新拼上「總太大道」最後一塊角地 每坪單價80萬

央行19日召開理監事會議，各界都將焦點擺在打房措施，而原名總太地產的富華創新（3056），昨日公告購入北屯區太原段110...

台灣艾伯維榮獲「台灣最佳職場、最佳企業雇主」雙獎　

全球權威職場研究機構《Great Place to Work®》最新發佈2024 年「台灣最佳職場」名單，艾伯維藥品名列...

統一集團宣布與Yahoo完成台灣電子商務合資 深化數位布局

統一（1216）集團19日宣布正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資（電商合資公司），在此新的合作...

官員不食人間煙火？雙北申請房租補貼1條件挨轟 國土署說話了

租金高漲讓人吃不消，雙北都有配合中央租金補貼再加碼，不過因為有家庭成員無自有住宅限制惹議；內政部國土署19日表示，中央推...

風向轉了？總底價達390億 台中13期土地標脫率僅約2成

台中市地政局19日辦理十三期大慶市地重劃區的抵費地標售，共212筆，合計超過5萬坪，總底價達390億元，但僅50筆標脫，...

PS5 Pro搭AI熱搶先上市 電玩市場規模持續成長

隨著三大遊戲機業者相繼發表新品，其中PS5 Pro在軟、硬體升級，與導入ＡＩ功能優化遊戲體驗與提升效能，有望為相關供應鏈帶來新業績成長動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。