限貸新常態推升蛋黃區、品牌建商 富旺新案脫穎而出

央行重手打房，銀行審核房貸將更趨嚴謹。房市專家評估，因台灣濟成長穩健，限貸政策雖多少造成房市短期衝擊，但整體而言仍呈向上趨勢，上述政策影響也使未來品牌大者恆大、地段強者更強。

以目前台中西區新推出的新預售建案「富旺千蘊」為例，因位於銀行評估的A級行政區，加上西區土地稀有，具備更好的申貸優勢；同時富旺國際（6219）也是深耕數十年的上市櫃ESG品牌，光2024上半年合併營收就年增26％，體質穩健深受信賴。

加上規劃地上22層超高層垂直綠瀑建築，工程期預估5年，預計2029年年上半年完工，更讓購屋者有充足時間調動資金長足布局，不易受短期景氣衝擊。

同時，「富旺千蘊」擁抱西區國美、勤美双美商圈的，除了擁有優質的生活環境，周邊近期更有多間國際品牌酒店插旗，例如預計10月中開幕營運的草悟道「台中勤美洲際酒店」、預計2026年營運的頂級酒店品牌JW Marriot，不只將引進更多觀光消費人口，也將同步抬升區域房價，目前最高已突破單坪70萬元大關，後市持續看漲。

除此之外，「富旺千蘊」也因為擁有水岸首席優勢、西側約百米的建築棟距、遼闊的居高視野，讓產品與地段更具價值。

富旺此次力邀多位國際大師，包含全球百大摩天樓巨匠綠建築推手劉偉彥、德國紅點金獎台灣第一人張清平、美國植物學會設計大賞亞洲第一人吳書原、全台首位IALD國際級認證光影藝術家袁宗南，共同打造垂直綠瀑美學地標，更推升產品收藏價值。