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物流業示警 美東碼頭罷工後恐搶不到艙位

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美東碼頭罷工在即，美國國際碼頭工人協會（ILA）成員傳出表態，為贏得公平工資和福利10月1日罷工勢在必行；國內的物流業者提醒貨主，要早一點做出貨規劃，若罷工後不僅運價衝高也可能會搶不到艙。

法人分析，美東碼頭工人罷工可能性大增，讓國內的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海第4季的獲利出現想像空間，貨櫃三雄的股價在日前回檔修正，近兩日不受上周五的亞洲-歐洲及美東運價大跌衝擊，技術線型開始築底。

根據外電報導，從緬因州到德克薩斯州港口數以萬計的（ILA）國際碼頭工人前所未有團結，兩周后他們準備罷工，爭取合理的薪資；國內的航運業者及物流業者都認為，10月ILA碼頭工人罷工的可能性大增，已經開始進行各種可能發生罷工的因應策略。

美國海事聯盟表示，如果碼頭工人罷工兩周，代表港口直到2025年才能恢復正常營運。

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