美港口罷工機率升高 歐洲航商貨櫃海運價漲了

美國國際碼頭工人協會（ILA）10月1日罷工機率變大，歐洲航商開出加價第一槍，達飛、赫伯羅德等預計10月中下旬起，將對前往美東的貨物加徵「當地港口費與工作中斷附加費」。對此，長榮（2603）、陽明、萬海表示，已備妥作戰因應策略，協助貨主搶艙。

如果真的罷工，物流業者說，亞洲到美東航線每40呎櫃運價，將由現在的6,800美元直線飆漲突破1萬美元。國內的貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第4季的業績將跟著出現想像空間。

美東碼頭罷工運費漲價概況 圖／經濟日報提供

根據外電報導，法國達飛海運預計10月11日起對運往東部和墨西哥灣沿岸港口的貨物加收「當地港口費」，每TEU（20呎櫃）加收1,500美元，業界推估40呎櫃就有可能會收到3,000美元。

另外，知名航商赫伯羅德也要收「工作中斷附加費」每TEU加收1,000美元，10月18日生效，推估40呎櫃的價格就會收到2,000美元。

國內的物流業者也提醒，貨櫃輪的附加費有很多種，萬一美東碼頭罷工的情況擴大，各種附加費用會萬箭齊發，屆時運價漲幅就會相當驚人。

物流業界推估，每家海運公司的策略不同，最近都在積極評估萬一美東罷工的因應策略，隨著各大航商申請GRI之後，長榮、陽明及萬海推估也會跟進加收費用，只是各家公司策略不同，加收的金額費用會出現差異。

另外，為了因應衝擊，亞洲籍船公司已向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，計劃於10月1日及10月15日陸續調漲GRI（綜合費率附加費）最高每40尺貨櫃（大箱）運價上調4,000美元，若以當前運價概算，漲幅將超過50%。