聽新聞
0:00 / 0:00

美港口罷工機率升高 歐洲航商貨櫃海運價漲了

經濟日報／ 記者黃淑惠、編譯葉亭均／綜合報導
北美最大的碼頭工人工會ILA 10月1日罷工機率變大。 美聯社
北美最大的碼頭工人工會ILA 10月1日罷工機率變大。 美聯社

美國國際碼頭工人協會（ILA）10月1日罷工機率變大，歐洲航商開出加價第一槍，達飛、赫伯羅德等預計10月中下旬起，將對前往美東的貨物加徵「當地港口費與工作中斷附加費」。對此，長榮（2603）、陽明、萬海表示，已備妥作戰因應策略，協助貨主搶艙。

如果真的罷工，物流業者說，亞洲到美東航線每40呎櫃運價，將由現在的6,800美元直線飆漲突破1萬美元。國內的貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第4季的業績將跟著出現想像空間。

美東碼頭罷工運費漲價概況 圖／經濟日報提供
美東碼頭罷工運費漲價概況 圖／經濟日報提供

根據外電報導，法國達飛海運預計10月11日起對運往東部和墨西哥灣沿岸港口的貨物加收「當地港口費」，每TEU（20呎櫃）加收1,500美元，業界推估40呎櫃就有可能會收到3,000美元。

另外，知名航商赫伯羅德也要收「工作中斷附加費」每TEU加收1,000美元，10月18日生效，推估40呎櫃的價格就會收到2,000美元。

國內的物流業者也提醒，貨櫃輪的附加費有很多種，萬一美東碼頭罷工的情況擴大，各種附加費用會萬箭齊發，屆時運價漲幅就會相當驚人。

物流業界推估，每家海運公司的策略不同，最近都在積極評估萬一美東罷工的因應策略，隨著各大航商申請GRI之後，長榮、陽明及萬海推估也會跟進加收費用，只是各家公司策略不同，加收的金額費用會出現差異。

另外，為了因應衝擊，亞洲籍船公司已向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，計劃於10月1日及10月15日陸續調漲GRI（綜合費率附加費）最高每40尺貨櫃（大箱）運價上調4,000美元，若以當前運價概算，漲幅將超過50%。

罷工 萬海

延伸閱讀

長榮交響樂團二度赴越南 胡志明市河內共演出4場

罷工談判陷僵局...波音宣布實施無薪假節省開支 數萬名員工恐受影響

美東碼頭工人10月恐罷工 航運商報備漲價

罷工衝擊！波音凍結招聘、考慮暫時放無薪假 以保存現金

相關新聞

美港口罷工機率升高 歐洲航商貨櫃海運價漲了

美國國際碼頭工人協會（ILA）10月1日罷工機率變大，歐洲航商開出加價第一槍，達飛、赫伯羅德等預計10月中下旬起，將對前...

汎德永業拿下台中13期地王 總價12億 將設BMW展示中心

台中市第13期市地重劃區抵費地標售昨（19）日開標，備受矚目的文心南路文心秀泰生活旁的昌明段1,209坪「地王」，由汎德...

行銷望遠鏡／零售自動化的產業契機

工業革命開啟機器代替人力的新紀元，掀起工業生產自動化浪潮。這股浪潮隨著產業發展進程，逐漸湧向商業活動領域，如今商業自動化...

會計師看時事／設永續委員會 深化公司治理

企業在整合與落實永續政策時，可能面臨缺乏向上陳報董事會且向下督導各部門的重要溝通橋樑。為此，金融監督管理委員會自2023...

職感心教練／理性思考 客觀自省

R氣沖沖地來找我抱怨：「我花了很長時間詳細說明任務的來龍去脈，就是希望部屬在執行時不僅知道怎麼做，還能清楚理解背後原因，...

物流業示警 美東碼頭罷工後恐搶不到艙位

美東碼頭罷工在即，美國國際碼頭工人協會（ILA）成員傳出表態，為贏得公平工資和福利10月1日罷工勢在必行；國內的物流業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。