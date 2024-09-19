富華創新拼上「總太大道」最後一塊角地 每坪單價80萬

央行19日召開理監事會議，各界都將焦點擺在打房措施，而原名總太地產的富華創新（3056），昨日公告購入北屯區太原段110等5筆土地及地上物，土地位置就在過去總太地產造鎮大案的黃金角地，可說是拼上總太大道最後一塊拼圖，而購入單價每坪80萬元，也創下區域新高紀錄。

北屯太原路段因市醫園區、逾2,000名醫護就業人口進駐，而成為房市當紅炸子雞，最知名案例，就是豐邑機構以總價44.8億元收購太原夜市7,315.63坪土地，登上2022年全台十大土地交易之一，拆算土地單價每坪61.2萬元，如今富華新每坪加價20萬元搶下644.7坪角地，業界推估未來續整合的機率高。

該土地位在太原路三段、祥順路口，目前地上物有開設中7-11、居酒屋、築間火鍋店，而鄰太原路方向的正隔壁，也是原本總太地產的接待服務中心約800坪，兩者合計有超過千坪以上開發規模。

而此次新購入的土地，也在總太諸多造鎮大案包圍中，包括有「總太心所向」、「總太明日」、「總太聚作」、「總太2020」、「總太Melody」、「總太青境」等6個社區，合計逾5,000戶、上萬名住戶，不但成為名符其實的「總太大道」，以其開發面積與社區人數來看，堪稱總太一條街。

觀察周邊新案銷售狀況，也如土地搶手程度一樣火熱，從「太原Yes」迅速從4字頭狂奔至最高58.8萬元，近期將進場的新案如「大城知丘」、富宇「原上琚」等，也都傳出市場反應熱烈，單價坐5望6。