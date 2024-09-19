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PayEasy上線20周年 今年前8月營業額逆勢成長逾15%

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
PayEasy總經理李易騰。圖／PayEasy提供
PayEasy總經理李易騰。圖／PayEasy提供

國內最大企業福利網PayEasy歡度20周年，雖然兩年前PayEasy宣布轉型封閉化，但今年1-8月營業額成長率仍達15%以上，表現亮眼；PayEasy總經理李易騰指出，下一步將以技術力解決企業內部作業痛點，協助企業內部加深數位化提升效率。

PayEasy自轉型封閉化以來，除了連續第3年營業額持續成長外，原本擔心封閉化後流量可能流失，但實際卻因簽約企業增加以及客戶回購增加，流量不減反增，2024年1-8月再較2023年同期提高8%，且轉換率仍維持在22%以上。

李易騰指出，為取得價格優勢，2022年12月PayEasy率先宣布轉型全站封閉化，努力「放大」員工的福利金價值；下一步將針對企業員工福利外的其他工作流程，以技術力為企業解決內部作業痛點，協助企業內部加深數位化提升效率。

經過20年不斷精進，PayEasy至今擁有36萬件宅配商品、2000款生活票券、全球訂房、機票、國內外旅遊行程，另有各項超值服務，如全台萬家特約商店、員工單據報支系統、員工意見調查與交流專區等數位化服務，是目前市場上最完整的員工福利整合系統，客戶涵括中國信託台新金控、台灣本田、國際富豪汽車、新光三越、鴻海科技集團等大型企業。

中國信託指出， PayEasy津貼審核中心功能，協助中國信託將員工福利單據報支及HR審核作業全面電子化；合作多年的台灣本田認可PayEasy福利平台提供包括優惠商品、生活票券、旅遊等眾多選擇，協助台灣本田實現員工福利最大化。

對供應商來說，到PayEasy上架，等於一舉切入800家中大企業福委會市場，且PayEasy可提供供應商精準的客戶輪廓，易於事先研判主推品項及其價格帶甜蜜點，減少無效的上架作業，因此全站上架商品「有購率」極高；且因福利網會員都是公司員工，同仁間的口碑效應強烈，只要選品順應企業需求，且訂價優惠，回購率相當高；再加上PayEasy福利網會員都「自帶福利金」，因此享有高轉換率；「高轉換」、「高有購」、「高回購」等「三高現象」，成為PayEasy在通路市場上的一大亮點。

近兩年國內電商產業營運表現普遍受到壓抑，但PayEasy因兩年前的策略選擇，不僅有效避開衝擊，在國內B2C電商中，唯一以100%自有流量順暢營運的業者，更進一步確立在封閉式社群經濟的深耕潛力。

中國信託 台新金控 本田

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