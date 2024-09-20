職感心教練／理性思考 客觀自省

R氣沖沖地來找我抱怨：「我花了很長時間詳細說明任務的來龍去脈，就是希望部屬在執行時不僅知道怎麼做，還能清楚理解背後原因，若面對質疑時便能從容地回應。結果呢，他們的回饋零零落落，我一氣之下，就大聲斥責了他們。」

我請R回想一下，為何反應如此強烈？原來，他一開始帶著很高的期待，花了時間有條理地說明，卻未獲得預期的結果。這種賠了夫人（時間）又折兵（效果）的失落感，讓他懷疑自己的管理能力。這反映他想要控制一切的心態，一旦事情脫離掌握或不如預期，就會感到憤怒和無力。

情緒是什麼？是我們對周遭環境、內心狀態或想法所產生的反應。它總是無聲無息地環繞著我們，只要活著，就無法擺脫。情緒的反應如同反射動作，迅速而不假思索，目的是保護自己免受或減輕傷害。但情緒往往先於想法出現，而想法又是理性的基礎。

我們總會希望避免情緒影響到處事的客觀性，若將龜兔賽跑比喻為情緒與理性之間的競賽，兔子（情緒反應）即使一開始跑得比較快，但烏龜（理性）還是可以後來居上的。只是，有什麼方式可以使情緒緩和下來，讓理智追上去？

抗拒往往都是一切衝突的起源，在事後若經常懊惱自己為何發火時，得先接受自己會有情緒這一件事情，這是本能反應，不用一味的怪罪自己，並將重心放在持續的修煉上。

當我們對他人表現感到不滿時，可能反映出希望控制他人或事物的慾望。這種控制欲源自於對自己能力的不信任，或者因為對自己的要求過高，一旦對方未能達到要求的標準時，便會感到憤怒或失望，進而否定對方的價值，也產生對自我價值的懷疑。

一個真正懂得欣賞自我價值的人，會泰然面對眼前的情境，即使做不到全然漠視，仍會情不自禁地感到憤怒的話，或許機智和文化修養可以幫助自己掩飾憤怒，保全面子。但真要能減緩甚至消弭產生的反應，則與內心強大與否有關。

內心要如何強大？並非只是內觀自省，而且還要「向外看」。萬物（包含自己）都有其生存之道，去理解世事、人情世故，坦然面對，不糾結，內心自然不受外物的影響。

一旦去了解對方內心狀態，便能知道表象（情緒、言行）都是為了保護自己，而先發制人或沒有作為。一旦你看到了這一層原因，對方的言行舉止，就無法影響到你的內心，只需要切斷他人的言行與自我價值的連結，就可以平心靜氣地面對當下，處理問題。

要啟動「理性」的前提是先觸發「想法」。當內心不再被情緒左右，思考才得以展開，當理性開始運作後，才有客觀評估與自省的機會，那麼烏龜一定會把兔子遠遠的拋在腦後。