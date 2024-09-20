會計師看時事／設永續委員會 深化公司治理

企業在整合與落實永續政策時，可能面臨缺乏向上陳報董事會且向下督導各部門的重要溝通橋樑。為此，金融監督管理委員會自2023年起陸續發布「上市櫃企業永續發展行動方案」及「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，鼓勵上市、櫃企業設置永續發展委員會，協助推動與督導永續發展目標、管理方針與具體計畫，深化企業永續治理。

永續發展委員會作為兼任推動與監督企業落實永續政策，且陳報董事會永續發展情形之單位，其實際工作及重點職責可參考台灣證券交易所（以下簡稱「證交所」）說明，包括：制定、推動企業永續發展政策與年度計畫等、檢討與追蹤永續發展執行情形與成效，以及督導永續資訊揭露事項、審議永續報告書與其他經董事會決議之永續發展相關工作。

為後續順利協助企業各單位推動永續政策，證交所亦提出可依任務類型分成不同的功能性小組，如企業治理、永續環境、社會公益及永續資訊揭露等小組，企業亦可依自身需求調整編組類型。

為促進企業導入IFRS永續揭露準則，金管會於2023年8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，其中便建議企業成立永續治理專責單位（如：永續發展委員會），並向下設置跨部門的IFRS專案小組，協助執行IFRS導入計畫。

此外，IFRS導入包括「分析與規劃」、「設計與執行」、「導入」及「調整與改善」四大階段，企業不僅須依主管機關時程完成執行，更須向董事會報告。

永續發展委員會作為專案小組與董事會之間的橋樑角色更顯重要，除了督導專案小組執行狀況，定期檢討內部永續管理制度、財務及非財務報導流程等，如何確保導入計畫與年度永續目標連結並在會議中協調各小組的資源調度與運作，將有助於永續治理及導入計畫之運行。

如欲成立或已成立永續發展委員會的企業，提供以下三個觀點：

一、整合性的永續資訊報導往往須透過各部門提供資訊再整併；而永續發展委員會的設立，不但可向下透過功能性小組協助整合企業永續資訊，亦能發揮督導作用，把關永續資訊的品質，並向上提報董事會。因應2025年上市、櫃企業永續資訊之管理納入內部控制及年度內部稽核計畫，永續發展委員會更成為永續報導的重要角色，協助溝通整合、監督永續資訊之編製。

二、為確保符合「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」之時程與提升永續資訊透明度，建議企業應盡早導入IFRS永續揭露準則，永續發展委員會應以IFRS四大構面「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標和目標」做為ESG跨議題的推動核心，並協助督導IFRS各專案小組之運作。

三、除了確保企業符合法規，永續發展委員會亦可成為企業內部推動全員ESG文化的要角，如推動年度永續教育訓練目標、召開永續相關會議與KPI績效指標追蹤等，發揮永續治理督導與推動的責任，推動企業落實永續轉型。