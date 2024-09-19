汎德永業全台擴點！再買下台中土地 計畫在南台中再設據點
汎德永業（2247）19日公告以12.17億元，每坪約100萬元取得南台中1,209坪的土地，預計作為新的BMW展示中心，並將在2029年開幕。汎德永業公司表示，目前北台中目前已經有規劃中的「BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」，為了讓布局更完整，在南台中也設一個據點。南台中腹地較北台中小，但將使汎德永業在台中BMW的銷售服務範圍更廣泛。
汎德永業的銷售持續成長，車口數並大幅增加，為了提升對顧客的服務，汎德永業在全台據點進行升級與擴大規模，在永續經營的考量下，提前布局。
汎德永業旗下有三品牌，包括BMW、Porsche、MINI的全台多處據點。隨著三品牌重磅新車連發，在台銷售數量穩定增加，維修保養業務維持穩定年成長的好表現，「全新台中保時捷中心」已於2023年9月正式開幕，加上未來即將落成的「BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」、「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」，經濟規模效益將能進一步發酵。
汎德永業認為，這些進行中的新據點將為台灣頂級消費客群帶來更明亮寬敞的賞車空間與最高的服務品質，搶攻國內豪華車市場將能產生全面性的助益，同時也持續尋求合適的服務據點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言