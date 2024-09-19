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汎德永業全台擴點！再買下台中土地 計畫在南台中再設據點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業（2247）19日公告以12.17億元，每坪約100萬元取得南台中1,209坪的土地，預計作為新的BMW展示中心，並將在2029年開幕。汎德永業公司表示，目前北台中目前已經有規劃中的「BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」，為了讓布局更完整，在南台中也設一個據點。南台中腹地較北台中小，但將使汎德永業在台中BMW的銷售服務範圍更廣泛。

汎德永業的銷售持續成長，車口數並大幅增加，為了提升對顧客的服務，汎德永業在全台據點進行升級與擴大規模，在永續經營的考量下，提前布局。

汎德永業旗下有三品牌，包括BMW、Porsche、MINI的全台多處據點。隨著三品牌重磅新車連發，在台銷售數量穩定增加，維修保養業務維持穩定年成長的好表現，「全新台中保時捷中心」已於2023年9月正式開幕，加上未來即將落成的「BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」、「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」，經濟規模效益將能進一步發酵。

汎德永業認為，這些進行中的新據點將為台灣頂級消費客群帶來更明亮寬敞的賞車空間與最高的服務品質，搶攻國內豪華車市場將能產生全面性的助益，同時也持續尋求合適的服務據點。

BMW 永業 汎德

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