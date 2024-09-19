南部建商強強聯手 三地、泰嘉、清景麟打造台南最大商場住宅開發案

南部三大建商強強聯手，擴大布局南台灣房市。三地集團旗下的南仁湖（5905）、泰嘉關連企業旗下太普高以及清景麟集團旗下福裕共同合資成立「安平星讚公司」宣布，標得40,678.79坪安平港陸域面積以及11,492坪海域面積，合計52,171坪陸域和海域後，將規劃開發的「海洋之心」案，總投資額逾150億元，為台南史上最大商場住宅開發案，預定今年10月將進行第二次環境影響評估，希望在環評通過後開始進行整地作業及申請建築執照，最快明年底前開始動工。

近來南部建商掀起一股攜手合作潮，三地、泰嘉、清景麟等高雄三大集團接續標得「海洋之心」開發案，而泰嘉和清景麟更進一步攜手泰郡建設，購得的台南安平港海景第一排「金城案」19日舉行動土典禮。

泰嘉開發董事長呂金發指出，「海洋之心」將分五期開發，第一期的「海洋綠洲商場」土地面積約11,881坪，將興建29,180坪的商場，目前已洽妥多家國內外知名連鎖餐飲、娛樂業者進駐，第二期規劃在3,718坪的土地面積，興建322戶的公寓式酒店，第三期的公寓式酒店，基地面積則有3,532坪，興建數也是322間，第二期和第三期，為了型塑公寓式酒店的建築特色，分別砸下重金，邀請美國的Handel建築大師，負責規劃設計。

第四期「LEED國際商辦」基地面積約9,418坪，預計興建商辦約200戶，總樓地板面積約20,340坪，第五期工程基地面積共有12,128坪，預計規劃兩棟超高樓層公寓式酒店、以及6樓高的星級水岸渡假酒店，全案企圖將安平水岸碼頭打造成全台僅見的國際建築群委由國外不同知名建築大師來規劃設計，讓府城不但是全球聚焦的科技重鎮，也能成為全台矚目的海洋城市。

至於台南安平金城案，呂金發表示，由於台南安平商港在行政院核定「國際商港未來發展及建設計畫」之後，「北觀光、南自貿」已成安平港的發展主軸，民間企業的實質投資行動並已陸續進行，而泰嘉開發、清景麟集團、泰郡建設合作開發的「金城案」，剛好就在「北觀光」的海洋門戶上。

呂金發指出，目前，安平港「北觀光」的開發行動，已率先由台南在地的亞果遊艇集團（7566），分期開發「亞果安平遊艇城」，並在2019年完成第一期62個遊艇泊位、以及第二期的黃金會所、會員度假中心、Villa別墅，目前正在興建將委由新加坡悅榕集團（Banyan Tree）經營的悅椿軒酒店興建工程。