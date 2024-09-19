冠德「板橋區府中段公辦都更案」今開工 將蓋複合型住宅商辦大樓

「新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新案」19日舉辦開工祈福典禮，由新北市長侯友宜、冠德建設董事長馬志綱及合作金庫商業銀行董事長林衍茂共同擔任主典者，祈求建築工程開工順利，並期待本案開創出全新的公辦都更里程碑及嶄新面貌。

新北市長侯友宜表示，該案原為市長官邸，但因屋況過於老舊，因此市府評估後以公辦都更方式活化市有土地並結合周邊私有土地共同重建，期望帶動周邊市容環境改善，提供民眾舒適安心的居住空間，也期盼該案規劃的公共化幼兒園滿足當地幼教服務需求，讓大家看見新北市的努力，一起讓新北市變得更好。

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德企業集團一直期許成為城市再生的推手，持續投入政府主辦的公辦都更案，對每一個新個案，注重的是新契機，而非只是規模。

馬志綱表示，該案在新北市府及地主的參與支持下，得以完整規劃，此合作模式更具指標意義，未來將規劃為複合型住宅商辦大樓，也將取得綠建築、智慧建築及耐震標章設計，期望為都市更新開創指標，提供鄰里居民永續共好的新生活體驗。

「新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新案」，座落於板橋文化路一段、板橋高中正對面，緊鄰新板特區及府中商圈，且周邊有捷運府中站及交通核心樞紐之板橋車站，商業及生活機能活絡。

該案全區基地面積為1,119坪，將規劃為兩幢大樓，分別為地上26層、地下5層的複合型住宅商辦大樓及地上7層、地下5層的住宅大樓，包含合庫銀行營業廳及辦公室、店鋪、市長職務宿舍以及一般住宅，並回饋公共幼兒園空間。