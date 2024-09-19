環球商務論壇中市登場 談美國發展趨勢與最新資訊

「2024環球商務論壇」今天在台中市登場，會中邀請各界專家說明美國發展趨勢與最新商務資訊，立法院副院長江啟臣表示，藉由論壇搭起交流平台，提供台商資訊和機會。

北美洲台灣商會聯合總會今天在台中福華飯店舉辦「2024環球商務論壇」，邀請各界專家說明美國發展趨勢與最新商務資訊，江啟臣、台中市副市長鄭照新、北美洲台灣商會聯合總會長陳世修等人出席。

江啟臣表示，在全球化地緣政治的時代，既是風險也是機會，台灣產業價值相當高，在美國也發展得很好。這次北美洲台灣商會聯合總會在台中辦理論壇，搭起交流平台，提供台商資訊和機會，盼台灣企業未來在全球化的布局上，可找到重要關鍵的戰略位置，持續開疆闢土。

鄭照新指出，台中是科技產業的重要聚落，尤其在基礎工業方面，已逐漸走向國際舞台，包含光學、AI、晶片、半導體、工具機及機械零組件、精密機械、飛機零件、電動車、離岸風電等產業蓬勃發展，未來在全球供應鏈扮演角色將更為重要。

陳世修表示，近年地緣政治劇烈變化，解決供應鏈風險為企業首要任務，環球商務論壇已連續3年舉辦，今年首度移師有「精密機械黃金縱谷」之稱的中台灣舉辦。

陳世修說，這次邀請深耕美國多年的重量級講者進行分享，內容包含赴美投資首選地─德州的各項優惠補助方案、當前經貿局勢，赴美投資的稅務、房地產、簽證進行等，更提供台灣企業相關台商資源和經驗交流，期望透過以大帶小協助業者海外布局，強化供應鏈韌性，帶動台灣產業的全球新布局。