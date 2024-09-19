史上最低！台中13期今標售遇打炒房 標脫率半年竟腰斬

台中市地政局今標售十三期大慶市地重劃區212筆抵費地、合計逾5萬坪，總底價達390億元，受到央行限縮貸款的打炒房政策影響，市場觀望氣氛濃厚，僅50筆標脫，標脫率23.6%，創下台中市歷史新低，相較今年三月初十三期與第十四期抵費地標售標脫率尚達四成，短短半年內，標脫率竟腰斬。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為，台中市政府並未正視社會對高房價的不滿情緒。在居住正義的氛圍下，市府仍將抵費地底價設定高於市場認知的1至2成。此外，中央政府對金融機構的放款額度限制，使得土建融貸款變得困難，進一步打擊了不動產開發業者的獵地意願。觀察此次標脫的土地，大多數由鄰地地主整合開發，或是在地傳統產業購置用於企業總部及服務業營業所之用。

此次標售案，部分精華土地仍衝出區段新高價，「地王」文心秀泰生活旁的昌明段1209坪，由汎德永業以每坪100.64萬元、總價12.16億餘元得標，溢價率0.14%。這也是13期抵費地標售，首度單價標破百萬大關，備受市場矚目。

黃昭閔說明，這次的地王位於正文心南路，臨近八期文心秀泰及捷運綠線，該地位於住一之三分區，基準容積僅140%，加上20%時程獎勵及40%容積移轉後，允建容積可達224%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次十三期土地標售面積大多低於300坪，由於十三期為低密度重劃區，住宅用地的容積率不高，因此臨路條件不算突出的中小型基地，規畫產品的彈性較低。