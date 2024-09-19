三井業際研究所參訪明台產險 促進生物多樣性新經濟模式

三井業際研究所係由日本三井集團下主要31個企業組成，研究所下設數個委員會，其中包含為「達成自然正成長(Nature Positive)經濟模式」成立的商業委員會，該委員會於今年度甫成立後，即赴台灣參訪明台產險等永續標竿企業與政府機構，藉由台日交流，發展兼具生物多樣性與業務經濟發展的正向新經濟模式，完成聯合國2022年生物多樣性公約會議 COP15的「30by30」的目標，即2030年保育30%全球生物多樣性。

近年來，全球相當熱衷於自然正成長的相關活動，衍生出一體兩面的商業風險與機會，逐漸成為企業經營的新潮流。日本政府根據COP15所通過的國際目標，制定「生物多樣性國家策略2023-2030」，內容包括為了保全生物多樣性與自然資本，提供必要的技術與產品、訂定擴展事業的行動計劃。

在自然正成長新經濟模式的趨勢下，三井業際研究所係由保險業、銀行、不動產、百貨、商船等各跨產業領域所組成，希望能與找出對世界正成長經濟模式有所貢獻的商業契機，並提出有意義的建議。

今年度由MS&AD保險集團三井住友海上保險佐久間美奈子常務執行役員帶領代表團訪臺，了解民間企業與政府機構如何共同合作，在經濟發展同時也能保護珍貴自然的資源。

明台產物保險表示，自然生態保護與生物多樣性是企業實踐ESG中相當重要的一環，在去年國家公園署成立後，即成為第一個與國家公園署簽立備忘錄的民間企業，針對台江國家公園內國際級瀕危動物黑面琵鷺進行保育與棲地治理。

在此同時，明台在位於仁愛路林蔭大道的總部大樓設置空中農場，藉由城市綠洲作為生物棲地、促進城市間植物、鳥類、昆蟲等生物的多樣性，自去年起與臺灣大學、清華大學、九州大學等森林與環境相關科系教授以及國內林業署進行台日互訪，推動保護區以外其他有效保育區域(OECM: Other Effective Area-Based Conservation Measures)的法規與鼓勵措施。