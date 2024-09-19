台灣碳定價歐盟認可 彭啓明：CBAM制度各國平等

環境部長彭啓明今天表示，此次參訪歐盟最重要的是確認歐盟認可台灣的碳定價制度，且就算各國的碳定價制度不盡相同，台灣與其他國家在碳邊境管制（CBAM）貿易制度下一定是平等。

彭啓明昨天晚間甫自歐盟參訪後返國，今天接受中央社記者專訪時表示，此行最重要的就是歐盟認可台灣的碳定價制度。

彭啓明解釋，依歐盟的碳邊境管制（CBAM）目前設計，台灣出口至歐盟的產品排碳量，於歐盟計算須繳交的金額，但若在台灣已經繳交碳費，則能夠獲得折抵。

彭啓明指出，現在已經是「碳定價外交」，此次參訪也向歐盟表示，台灣已經有碳費制度、時間上不會落後歐盟，後續也會派員駐點，這些討論也都獲得正面肯定。

此外，彭啓明特別強調，就算各國的碳定價制度不盡相同，台灣與其他國家在CBAM貿易制度下一定是平等。

歐盟預計於明年中公布「第三國支付的碳定價如何扣減」及「EU ETS之下免費核配與CBAM制度調和」等細則；台灣碳費如何折抵等規範都需要進一步討論。

由於台灣碳費收費制度中允許企業以購買國內自願減量額度抵減，最高可扣10%。然而目前國內143種自願減量的減量方法學，卻不一定全都獲得歐盟認可。

彭啓明說，這些自願減量方法都需要再一一與歐盟交涉，歐盟的首要重點仍然是企業自行減碳，再以其他的方式彌補不足。

另外，彭啓明也說，此行的確有討論台版CBAM，歐盟也鼓勵應該設置，甚至提到「全世界都應該要設自己的碳邊境管制」，才能防堵碳洩漏；但歐盟是歐洲國家一起執行，問題可能不大，台灣還要研究若設置台版CBAM，是否會違反WTO的原則。

彭啓明舉例，台灣有約3成水泥是進口，之後可能要會要求產品提供碳足跡，更進一步加大力道要求政府公共工程採購一定要買低碳的產品等，用這樣的方式可能會比研議台版CBAM更快。