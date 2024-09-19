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勤業眾信獲「2024台灣最佳稅務服務事務所」殊榮

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信被評選為2024年度台灣「年度最佳稅務服務事務所」。圖／業者提供
勤業眾信被評選為2024年度台灣「年度最佳稅務服務事務所」。圖／業者提供

勤業眾信聯合會計師事務所獲《國際稅務評論》（International Tax Review）評選為2024年度台灣「年度最佳稅務服務事務所」（Tax Firms of the Year），不僅體現勤業眾信卓越的專業能力與市場影響力，也彰顯其在創新、整合解決方案及全球稅務策略上的成就。

勤業眾信稅務與法務部營運長張宗銘表示，能夠獲得ITR的肯定，倍感榮幸，未來勤業眾信將持續推動數據分析及人工智慧等科技的應用，提升稅務服務的效率與精準度，亦將秉持企業永續發展的使命，不斷創新提供符合全球法規的前瞻性解決方案，協助企業應對瞬息萬變的經濟挑戰。

除了台灣獲此殊榮，Deloitte其他會員所也有亮眼表現；大陸、香港、印度、印尼馬來西亞、紐西蘭及越南同樣榮獲「年度最佳稅務服務事務所」。香港、印尼、馬來西亞、南韓、菲律賓及泰國則獲頒「年度最佳移轉訂價服務事務所」，馬來西亞拿下「年度最佳間接稅諮詢服務事務所」，澳洲及馬來西亞奪得「年度最佳行政救濟服務事務所」，Deloitte再次展現其在國際稅務領域的強勁競爭力。

Deloitte 亞太區也再創佳績，一舉囊括七項重量級國際殊榮，包括「年度最佳全球高階稅務調派事務所」（Global Executive Mobility Tax Firm of the Year）、「年度稅務遵循與申報事務所」（Tax Compliance and Reporting Firm of the Year）、「年度稅務創新事務所」（Tax Innovator of the Year）、「年度最佳稅務科技服務事務所」（Tax Technology Provider of the year）、「年度最佳間接稅服務事務所」（Indirect Tax Firm of the Year）、「年度最佳移轉訂價事務所」（Transfer Pricing Firm of the Year）與「年度最佳稅務服務事務所」（Tax Firms of the Year），持續引領全球稅務服務市場。

此外，Deloitte因HPE Korea扣繳稅訴訟案件成功勝訴，榮獲「年度影響力案件」（Impact Deal of the Year）殊榮，進一步展現Deloitte AP在稅務爭議與法規合規領域的卓越能力。

印尼 香港 馬來西亞

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