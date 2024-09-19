台泥儲能與台灣福斯汽車共同展開「充儲合作」

台泥（1101）子公司台泥儲能19日宣布，與台灣福斯汽車合作，推出全台首個與車廠合作的充儲一體計畫。此計畫結合台泥儲能為充電站打造的最新水泥儲能櫃型號EnergyArk400，與台灣福斯汽車的極速充電站，台泥儲能翻轉傳統儲能資本投資概念，將提供創新的儲能櫃建置與租賃服務，主打「用多少付多少」的儲能電能方案。

台泥企業團亞洲充儲事業群總經理王建全19日也出席台灣福斯汽車電動車上市記者會，與台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp共同發布了充儲合作計畫。台泥儲能攜手台灣福斯汽車，於Volkswagen極速充電站應用儲能服務，預計每站每年可協助電網減少超過40噸二氧化碳排放。

台泥儲能表示，去年10月能源展推出全球第一個以低碳建材打造的水泥儲能櫃EnergyArk後，今年推出專門為充電站量身打造的新型號EnergyArk400。EnergyArk400電池容量約為400kWh，整座儲能系統僅占地約一個停車格。

台泥儲能預計將在即將啟用的台灣福斯汽車經銷商極速充電站，提供儲能櫃建置與租賃服務，並攜手同屬台泥的關係企業能元超商，配合台電的電力輔助服務，一方面達到台泥儲能的經濟效益並滿足充電站用電需求，同時車廠也可受惠於降低尖峰電費並減少碳排放。台泥亦瞄準歐洲的充電網絡與配合歐洲綠能建置的快速發展，增加電網的韌性，將以此充儲構型與商業模式進軍歐洲市場。

根據國際能源總署（IEA）發布的再生能源報告，2023年全球儲能容量新增超過40 GW，是前一年度增幅的兩倍，其中65%為大型儲能案場，35%為錶後儲能系統。

台泥儲能說明，錶前指的是系統安裝在電網端，用以穩定電網、調節電網頻率和電壓，並提供備用電力，像是台泥在花蓮宜蘭建立的大型儲能案場，錶前儲能在大型天災事故時可迅速穩定國家的電網。錶後儲能被視為是儲能的新興市場，主要安裝在用戶端，可直接幫助負載端，並做為區域電網的一個部份，如緊急備用電源、離尖峰用電控制等。

響應全球趨勢，台泥儲能以水泥儲能櫃EnergyArk為核心推出錶後儲能整合方案，搭配自行研發的能源管理系統，提供超高功率的穩定充電，可同步降低近90%的電網負擔。此充儲一體模式已輸出至歐洲，未來除供電動車充電外，並可協助負載端及當地電網進行頻率調整、快速反應、削峰填谷，進而為電網達到減碳效果。台泥儲能為充電站打造的充儲一體模式已輸出至歐洲，首站位於義大利羅馬的A. Roma飯店，已於7月啟用。