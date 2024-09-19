聯發國際新品牌「UG樂己」加速展店 海外首店落腳東南亞

聯發國際（2756）打造新手搖飲品牌「UG樂己」今年7月開幕後，單店日均銷量已突破1,000杯，寫下台灣手搖飲新紀錄，聯發國際董事長鄭凱隆19日表示，將加速新品牌展店進度，預計明年將達成全台門市100間的目標，並將啟動「UG樂己」海外展店計畫，首店預計開在東南亞，包括新加坡或馬來西亞都有機會，未來可望成為集團營運的第二根頂樑柱。

「UG樂己」自7月品牌正式推出後，目前已於台北市信義區、東區等鬧區開設3間門市，單店日均銷量皆突破1,000杯，單日最高銷量更高達2,000杯。聯發國際表示，目前北部地區預計將再開設五間新門市，力求在地化，即時掌握加盟主與消費者回饋，並計畫採取直營，或是合作加盟等方式，推升門市店數增長。

除了加速國內展店，聯發國際預計第4季將「UG樂己」推向東南亞市場，首要目標將瞄準馬來西亞、新加坡等國家，也因先前「Sharetea歇腳亭」即與東南亞區域代理商及加盟主保持良好關係，預期「UG樂己」展店計畫將更為樂觀。

鄭凱隆表示，目前正積極與當地代理商洽談加盟事宜，並尋找合適店面，最快明年第1季「UG樂己」海外首店即能正式開幕。「UG樂己」導入的AI製茶機能在七秒內完成製作手搖飲，除了可即時消化每日的大量訂單，且能確保每一杯茶飲的製作精準，另外，每間店約可撙節約四成的人力，同時機器製茶，門市人員不用再背茶譜，幫助人力更快上手，且能專注於前台服務。

另外，主力品牌「Sharetea歇腳亭」目前全球門市邁向500間，第一大美國市場有近160間門市。鄭凱隆表示，美國降息有利加盟主展店意願，加上公司已在南加州建置倉儲，提供穩定的原料供應，為加盟主省下大量後勤人事、倉儲成本。

在澳洲市場方面，隨著今年7月時與當地代理商達成和解，125間門市回歸聯發國際營運體系，澳洲將躍升成「Sharetea歇腳亭」第二大市場，在澳洲門市持續拓展下，年底有望增加至150間，預估單就物料就將帶來逾億元的營收貢獻。