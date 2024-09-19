4大咖挺進安平港水岸碼頭 打造台南港灣國際天際線

三地開發（1438）、泰嘉開發、清景麟等高雄三大集團，接續標得台南安平港「海洋之心」開發案後，泰嘉和清景麟更進一步攜手泰郡建設，購得漁光橋正對面的金城段土地，打造安平水岸碼頭的新地標，重塑台南港灣的天際線與內涵。

泰嘉開發、清景麟集團、以及泰郡建設等三家高雄建商，在台南安平港海景第一排推出的「金城案」，19日由泰嘉開發董事長呂金發、泰郡建設董事長郭泰吟、以及清景麟集團董事長林湘甯三人主持動土儀式。

呂金發表示，隔著健康路與「亞果安平遊艇城」與「海洋之心」相望的「金城案」基地建案共1,582坪，基地坐落在健康路與光州路的三角窗，位於漁光橋的正對面，西側與南側直接面對海線第一排，是由泰嘉開發、清景麟集團、以及泰郡建設合組的「三合國際建築公司」，規劃興建2棟82戶的大坪數豪宅、以及2戶店面。

為了成為南台灣最打造這座安平水岸碼頭的新地標醒目的建築，全案委由橙田建築室研所羅耕甫建築師操刀1~2 樓基座建築、公設及室內設計、地景藝術，並重金禮聘全球五大建築事務所之一的新加坡Aedas（凱達環球）負責大樓外觀設計，該案預定2028完工，進場銷售的時間，將配合「海洋之心」的開發進度。

呂金發並指出，由於台南安平商港在行政院核定「國際商港未來發展及建設計畫」之後，「北觀光、南自貿」已成安平港的發展主軸，民間企業的實質投資行動已陸續進行。

率先由台南在地的亞果遊艇集團，分期開發「亞果安平遊艇城」，並在2019年完成第一期62個遊艇泊位、以及第二期的黃金會所、會員度假中心、Villa別墅，目前正在興建將委由新加坡悅榕集團（Banyan Tree）經營的悅椿軒酒店興建工程。

而三地集團旗下的南仁湖公司、泰嘉關連企業太普高、以及清景麟集團旗下的福裕等三家上市櫃公司，合資成立的「安平星讚公司」，在標得４萬餘坪的安平港陸域面積、以及1.15萬坪海域面積，合計5.2萬坪陸域和海域，將規劃開發的「海洋之心」案。

預定今年10月將進行第二次環境影響評估，希望在環評通過後開始進行整地作業及申請建築執照，期望能在明年底前開始動工。

「海洋之心」將分五期開發，第一期的「海洋綠洲商場」土地面積約11,881坪，將興建29,180坪的商場，目前已洽妥多家國內外知名連鎖餐飲、娛樂業者進駐，7層樓高、62戶的「海洋綠洲商場」，是由國內知名的橙田建築室研所主持設計師羅耕甫操刀。

第二期規劃在3,718坪的土地面積，興建322戶的公寓式酒店，第三期的公寓式酒店，基地面積則有3,532坪，興建數也是322間，第二期和第三期，為了型塑公寓式酒店的建築特色，分別砸下重金，邀請美國的Handel建築大師，負責規劃設計。

呂金發表示，「海洋之心」第一期、第二期和第三期開發案，預定在2029年完工啟用，第四期的「LEED國際商辦」、以及第五期的「公寓式酒店和水岸渡假酒店」，則預定2026年動工、2031年完工營運。

第四期「LEED國際商辦」基地面積約9,418坪，預計興建商辦約200戶，總樓地板面積約20,340坪，第五期工程基地面積共有12,128坪，預計規劃兩棟超高樓層公寓式酒店、以及6樓高的星級水岸渡假酒店，全案企圖將安平水岸碼頭打造成全台僅見的國際建築群委由國外不同知名建築大師來規劃設計，讓府城不但是全球聚焦的科技重鎮，也能成為全台矚目的海洋城市。