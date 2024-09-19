巨大集團擴大布局 收購美國知名商用室內自行車品牌Stages

巨大（9921）集團宣布，已於台灣時間 9月14日透過美國子公司 SPIA Cycling Inc. 以破產程序收購Stages Cycling品牌的資產，得標金額為美金二千零十萬元 (USD20.1M)，並已經完成交割。 收購主要目的為擴展巨大集團於室內騎乘領域( Indoor Cycling)之事業版圖，建構完整之騎行生態圈。

Stages主要產品為室內自行車與功率計，為美國商用室內自行車運動知名品牌之一，許多連鎖健身房都是Stages的客戶。另外，在室外騎行產品方面，Stages的功率計及碼表也受到一般自行車消費者的喜愛。 然而，受到疫情期間室內健身市場衰退及美國通膨升息等不利因素影響，營運大幅衰退，於今年六月依美國破產法第11章聲請破產保護。巨大集團期望透過此次收購，能整合雙方的強項，提供消費者更全方位的體驗。

巨大集團執行長劉湧昌表示：「我們很高興能將Stages資產整合至集團之中。未來透過室內與室外騎行的結合，讓戶外騎乘者體驗完整的室內訓練，也將室內健身客群帶到戶外，享受戶外騎乘的樂趣，建構完整體驗之最佳騎乘生態圈。巨大對於收購後的營運充滿信心，並將持續提供Stages客戶最佳的產品與服務。」