Yahoo與統一集團完成台灣電子商務合資 深化數位經濟布局

Yahoo 19日宣布，正式與統一（1216）集團完成Yahoo台灣電子商務業務的合資。在新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80%與20%的股份。

統一集團委任Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）並擔任電商合資公司執行長，帶領既有的營運團隊及規劃策略願景，與統一集團及Yahoo旗下各事業單位合作，持續推動電商業務發展。統一集團未來將積極挹注集團資源以發展合作綜效，整體投入金額及資源將超過1億美元；Yahoo則將授權電商合資公司延續使用Yahoo台灣電子商務品牌及提供必要的技術支援服務。

Yahoo表示，在台灣長期領先市場的新聞、股市理財、運動、汽車機車等媒體內容頻道與產品服務，以及廣告業務不在此次合資交易內，仍隸屬於Yahoo集團。

Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示，這次的合作對Yahoo來說是一個重要的進展，Yahoo台灣深耕在地市場超過20年，積累龐大的用戶基礎和寶貴的消費洞察。非常期待Yahoo台灣電子商務的新未來，統一集團將帶來重大投資和機會，如同經營旗下7-ELEVEN、星巴克 (Starbucks)、和家樂福 (Carrefour) 等品牌一樣；將共同擴大產品服務、提升業務營運，並探索與統一集團其他事業合作的可能性。

統一集團深耕在地與亞洲市場，核心業務橫跨食品飲料、零售與物流等領域，多年來透過多元型態打造全通路「生活品牌」，並朝建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。隨著數位經濟的快速發展，無縫整合的消費場景將成為未來集團成長的重要推力，統一集團也全力聚焦數位經濟、物流園區與流通平台的投資。此合資完成後，以統一生活品牌與零售流通布局的優勢為基礎，結合Yahoo台灣電子商務深厚的數位營運經驗，串聯雙方線上線下生態圈及數據力，同時擴大會員服務、點數經濟及電子支付的應用效益，進而發展更靈活、高效且以消費者為中心的新形態零售商業模式，創造消費者持續回訪的動力，以數位驅動提供消費者更全面的零售網絡，強化統一集團在台灣生活產業的領先地位。