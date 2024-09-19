官員不食人間煙火？雙北申請房租補貼1條件挨轟 國土署說話了

租金高漲讓人吃不消，雙北都有配合中央租金補貼再加碼，不過因為有家庭成員無自有住宅限制惹議；內政部國土署19日表示，中央推動的租金補貼政策「不用設籍也可申請」，民眾可依自身條件擇優領取中央或地方的租金補貼。

新北針對青年推租金補貼每月最高7千元，台北則是配合中央租金補貼推加碼方案最高1.1萬，但都有家庭成員無自有住宅限制，被民眾砲轟不符社會現狀。

國土署表示，對於新北市政府透過自有財源及住宅政策規劃，推動區域性的租金補貼方案，予以尊重，不過中央辦理的租金補貼政策，必須考量全國租屋者及其家庭狀況，因此在申請條件上並無戶籍相關限制，才能實質照顧北漂、南漂，甚至是離島工作的每一位租屋族。

國土署指出，為使住宅補貼資源確實用於協助符合條件的個人或家庭，樂見地方政府共同推動相關支持方案，但基於住宅補貼資源以不重複為原則，請民眾衡量自身條件後擇優領取。

國土署提醒，民眾向中央申請300億租金補貼後，將透過資料審查、比對勾稽等機制進行查核，若發現申報資料有虛偽或不實情事或重複領取2種以上之住宅補貼者，將會取消領取資格及依法追回相關補貼，以確保租金補貼資源能夠公平分配，運用在真正有需要的租屋民眾身上。